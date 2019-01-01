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ترابزون سبور يُسدد 12 مليون يورو للميلان

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أخبار سعيدة للميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر ترابزون سبور سداد 12 مليون يورو لصالح الميلان بعدما هدده الفيفا بمنعه عن دخول سوق الانتقالات.

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واشترى النادي التركي ثنائي الميلان "يوري كوتشكا وخوسيه سوزا" منذ عام 2017 مقابل 12 مليون يورو، بواقع 5 ملايين للأول و7 للثاني، لكنه لم يُسدد المبلغ حتى اليوم.

وقد اشتكى ميلان للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي حذر ترابزون سبور مرتين مطالبًا إياه بتسديد المبلغ لكن دون أن يجد آذانًا صاغية، حتى جاء التحذير الأخير بمنعه من دخول سوق الانتقالات وتوقيع غرامة ثقيلة عليه.

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صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أوضحت أن النادي التركي قرر الانصياع وتسديد المبلغ المتأخر لخزينة الروسونيري.

يُذكر أن ميلان حُرم من 12 مليون يورو من عوائده عن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي نتيجة إخلاله بقوانين اللعب المالي النظيف، وقد تقدم النادي باستئناف ضد قرار الويفا عند المحكمة الرياضية.

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