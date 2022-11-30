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"تذكرني بأيام الثانوية" الجماهير الإنجليزية تسخر من فرديناند!

هدى عزيز
1:46 م غرينتش+2 30‏/11‏/2022
Rio Ferdinand
خط نجم مانشستر يونايتد السابق يثير سخرية الجمهور الإنجليزي

سخر مشجعو كرة القدم من ريو فرديناند محلل قنوات "بي بي سي" بسبب سوء خطه في الملاحظات التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل مباراة إنجلترا مع ويلز في كأس العالم 2022.

فرديناند ظهر ضمن الطاقم التحليلي لقنوات "بي بي سي" رفقة المقدم جاري لينيكر وزملائه النقاد آشلي ويليامز وآلان شيرر وإيان راش، في الأستديو التحليلي لمواجهة الحاسمة في المجموعة الثانية.

وكتب أحد المستخدمين معلقًا على ورقة ملاحظة نجم مانشستر يونايتد السابق مشيرًا إلى قلة الملاحظات: "لا بد أنه استغرق ساعات!".

بينما علق أحد المشجعين: "إذا قمت بتدوين ملاحظات مثل هذه، فسأظل أعمل في مجال البيع بالتجزئة".

وسخر آخر من سوء خط وقلة ملاحظات ريو قائلًا: "هذه الورقة تذكرني بي عندما كنت في الثانوية وأقوم بنقل ملاحظات زملائي".

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