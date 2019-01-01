تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا: أسعارها، كيف يمكن شرائها وتفاصيل السفر إلى مدريد

مع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، يقودكم جول لمعرفة كل التفاصيل اللازمة لحضور المباراة في مدريد

ينتظر كل عشاق كرة القدم نهائي البطولة الأوروبية الأبرز داخل القارة العجوز وهو نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيلعب فيه نهائي نسخة هذا العام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، في مناسبة لطالما كانت تاريخية بسبب قوة الصراع على الفوز بالبطولة والتي يشارك فيها ويتنافس عليها أكبر أندية العالم على الإطلاق.

من بين الملايين الذين سيتابعوا هذا اللقاء، سيتمكن حوالي 63.500 مشجع فقط من التمتع بأجواء مميزة بمتابعة المباراة من أرض الملعب، ولكن عزيزي القارئ حتى أنت يمكنك أن تكون من بين الحضور في ملعب أتلتيكو مدريد، خاصةً وأن جول يشرح لك في هذا التقرير كل التفاصيل التي تريد معرفتها من أجل عدم تفويت فرصة متابعة نهائي بهذا الحجم.

كيف يمكن شراء تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تقدم أولئك الذين يرغبوا بحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بطلب للحصول على تذكرة المباراة من خلال بوابة التذاكر الرسمية على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تم فتح نافذة الطلبات يوم 14 مارس وأُغلقت يوم 21 وبالتالي فأن الموعد قد انقضى وكان قد تم إبلاغ هؤلاء الساعين لحضور اللقاء إذا ما كان طلبهم ناجحاً أم لا وذلك يوم 5 أبريل الماضي، مع دعوة المقبولين لدفع ثمن التذكرة.

تم تصميم بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجات الجمهور، حيث سيتم توفير 4000 تذكرة لتوزيعها عن طريق الاقتراع وليس اعتماداً على من يأتي أولاً، كما سيتم تحديد 17 ألف تذكرة لجمهور كل فريق من طرفي المباراة النهائية تماماً مثل العدد الذي تم تحديده في نهائي العام الماضي ولكن مع الفارق بأن التذاكر المتاحة للعامة قلت بمعدل 6.700 تذكرة.

بهذا سيحصل المشجعين على مجمل 38 ألف تذكرة، على أن يتم تخصيص 25.500 تذكرة آخرى متبقية لأعضاء الاتحاد الأوروبي، اللجنة المنظمة، الشريك التجاري، الصحفيين والإعلاميين الناقلين للمباراة.

سيكون توزيع عدد التذاكر على النحو الآتي:

طرف أول في المباراة النهائية: 17,000

17,000 طرف ثانِ في المباراة النهائية : 17,000

17,000 جمهور من عامة الناس: 4,000

4,000 أعضاء الاتحاد الأوروبي، الصحفيين والإعلاميين.: 23,500

على كل الراغبين في الحصول على تذكرة النهائي توخي الحذر من منافذ البيع الثانوية، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي أن أي تذاكر سيتم شراؤها بهذه الطريقة سيتم اعتبارها غير صالحة ، لن يتم الاعتراف بها ولن يُسمح لشركات الطيران بدخول أرض الملعب من الأساس.

ما هي أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

كما هو متوقع وبطبيعة الحال، يعد الذهاب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمر مكلف للغاية خاصةً وأن أسعار التذاكر تتراوح من 70 إلى 600 يورو بعد أن ارتفعت قيمتها هذا العام وخاصةً للدرجات الأولى، الثانية والثالثة، حيث ستكلف تذكرة الدرجة الأولى ما يقرب من 600 يورو بعد أن كان سعرها في العام الماضي 450 يورو فقط أي أنها قد شهدت زيادة بقيمة 150 يورو، كما زاد سعر تذكرة الدرجة الثانية بمعدل 130 يورو لتصبح بقيمة 450 يورو.

في هذا الجدول قيمة أسعار التذاكر لمختلف الفئات.

أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

الدرجة السعر الأولى €600 الثانية €450 الثالثة €180 الرابعة €70 ذوي الاحتياجات الخاصة €70 فئة الشباب €140

بالإضافة إلى الفئات الأربع المختلفة، هناك خيار للمشجعين يدعى "سهولة الوصول" وهو مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تلبية احتياجاتهم وطلباتهم وتم تحديد سعرها مقابل 70 يورو مثل الدرجة الرابعة بغض النظر عن المكان الذي سيتواجدوا فيه على أرض الملعب بينما تكلف فئة الشباب ما يقرب من 140 يورو.

كما ذكرنا أعلاه، طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجماهير بشراء التذاكر من خلال الطرق الرسمية والسبب واضح جداً وهو أن أي منافذ ثانوية في السوق السوداء قد يصل سعر التذاكر فيها إلى 3500 يورو!.

كيف يمكن السفر إلى مدريد وملعب واندا ميتروبوليتانو؟

بالطائرة

باختلاف الوسيلة والمكان الذي ستسافر منه إلى مدريد، هناك أكثر من طريقة من أجل الوصول إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي سيحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، عليك أن تخطط لرحلتك مقدماً وسيكون من الجيد شراء خريطة أو تحميل أي تطبيق خاص بالخرائط مثل "واندا ميتروبوليتانو" والذي سيساعد كل مشجع على إيجاد طريقه نحو الملعب.يعتبر "مدريد باراخاس" هو المطار الرئيسي للعاصمة الإسبانية ويعد من أكبر المطارات في أوروبا في ظل وجود خمس محطات للركاب ويعتبر باراخاس مطار دولي يوفر الخدمات من إلى جميع أنحاء العالم بما في ذك لندن، مانشستر، أمسترادام، برشلونة وأكثر من ذلك أيضاً.

يرتبط المطار بخط مدريد للمترو، لذا يملك المشجعون خيار الذهاب إلى الملعب من خلاله خاصةً وأنه يبعد بمسافة 12 كيلو متر فقط، وقد يستغرق حوالي من 10 إلى 15 دقيقة عن طريق وسائل النقل البري، لذا تعد سيارات الأجرة خياراً جديداً متاحاً بمجرد الوصول إلى المطار.

بالقطار

إذا كنت في إسبانيا بالفعل أو أي بلد مجاور، يمكنك أن تستقل القطار المتجه إلى العاصمة، حيث تعد محطة مدريد أتوشا هي الرئيسية في المدينة ويمكن الوصول إليها من أماكن مختلفة مثل برشلونة، إشبيلية، ملقا وكذلك مارسيليا، كما تخدم محطة "مدريد كامارتين" مناطق أخرى مثل سيجوفيا، بلد الوليد ولشبونة عاصمة البرتغال.

بالحافلات ومترو الأنفاق

من المفضل أن يستخدم المشجعون الذين يشقون طريقهم إلى أرض الملعب وسائل النقل العام، حيث ينصح النادي استخدام خدمة المترو وأقرب محطة هي "ستاد ميتروبوليتانو" كما يمكن الاستعانة بالخط الثاني والنزول في "لا روساس" والخط الخامس والنزول في محطة "كانيليجاس".

بالسيارة

من الممكن قيادة السيارة مباشرةً إلى ملعب المباراة واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد إذا كنت تعرف الطريق جيداً، ولكن لا ينصح بذلك إذا لم تمتلك أي مكان لركنها بداخله.