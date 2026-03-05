تذاكر نادي برشلونة لموسم 2025/26: الأسعار، إعادة البيع باقات الضيافة وأكثر

وبينما تبدو متابعة الإثارة الإسبانية عبر شاشات التلفزيون ممتعة، لا شيء يضاهي شعور تدفق الأدرينالين في عروقك وأنت داخل الملعب، تهتف للنجوم وهم ينسجون سحرهم أمام عينيك. يحلم كل مشجع لكرة القدم بأن يكون في "كامب نو" ليشاهد انطلاقات لامين يامال المذهلة، أو يرى فيران توريس وهو يمزق دفاعات الخصم قبل إطلاق قذيفة لا تصد في الشباك. موسم الدوري الإسباني الجديد في ذروته الآن، ولا يوجد وقت أفضل من الحاضر لتضمن مقعدك في المباريات المرتقبة. هل يستطيع برشلونة الحفاظ على هذا الزخم بعد موسمه الخيالي؟ يمكنك أن تكون في "كامب نو" بنفسك لتكتشف ذلك. دع GOAL يستعرض لك الخيارات المتاحة لمشاهدة برشلونة مباشرة في موسم 2025/26، بما في ذلك أماكن بيع التذاكر وتكلفتها.

لم يرغب مشجعو برشلونة في أن ينتهي موسم 2024/25 الرائع. ففي أول موسم له تحت قيادة هانزي فليك حقق الكتالونيون الثلاثية المحلية التاريخية، بعد هزيمة الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائيين، واكتساحه ذهاباً وإياباً في الدوري ليحسموا لقب "لا ليجا" الثامن والعشرين في تاريخ النادي. ورغم الخروج الدرامي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان بعد وقت إضافي، إلا أن الموسم صُنف كالأنجح للبلاوغرانا منذ موسم 2015-16.

جدول مباريات برشلونة القادمة لموسم 2025/26 مع جدول مزدحم يطير بالفريق في جميع أنحاء إسبانيا وأوروبا، سيكون لدى برشلونة وجماهيره الكثير من العمل للمنافسة على جبهات متعددة. إليكم أبرز المباريات القادمة.

التاريخ (مبدئي) المنافس البطولة الملعب التذاكر الأحد، 8 مارس أتلتيك بيلباو الدوري الإسباني سان ماميس (خارج) التذاكر الأربعاء، 11 مارس نيوكاسل يونايتد دوري أبطال أوروبا (ذهاب 16) سانت جيمس بارك (خارج) التذاكر الأحد، 15 مارس إشبيلية الدوري الإسباني كامب نو (داخل) التذاكر الأربعاء، 18 مارس نيوكاسل يونايتد دوري أبطال أوروبا (إياب 16) كامب نو (داخل) التذاكر الأحد، 22 مارس رايو فاليكانو الدوري الإسباني كامب نو (داخل) التذاكر الأحد، 5 أبريل أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني متروبوليتانو (خارج) التذاكر الأحد، 12 أبريل إسبانيول (الديربي) الدوري الإسباني كامب نو (داخل) التذاكر الأحد، 19 أبريل خيتافي الدوري الإسباني كوليسيوم (خارج) التذاكر الأربعاء، 22 أبريل سيلتا فيغو الدوري الإسباني كامب نو (داخل) التذاكر الأحد، 3 مايو أوساسونا الدوري الإسباني إل سادار (خارج) التذاكر الأحد، 10 مايو ريال مدريد (الكلاسيكو) الدوري الإسباني كامب نو (داخل) التذاكر الأربعاء، 13 مايو ألافيس الدوري الإسباني مينديزوروتزا (خارج) التذاكر الأحد، 17 مايو ريال بيتيس الدوري الإسباني كامب نو (داخل) التذاكر الأحد، 24 مايو فالنسيا الدوري الإسباني (الجولة الأخيرة) ميستايا (خارج) التذاكر

كيفية شراء تذاكر برشلونة لموسم 2025/26؟ تتوفر خيارات متعددة للحصول على تذاكر مباريات برشلونة، بدءاً من التذاكر الفردية للمباريات وصولاً إلى باقات الضيافة الفاخرة. الدوري الإسباني أتلتيك بيلباو أتلتيك بيلباو 7 مارس 2026 15:00 برشلونة برشلونة تعد الطريقة الأكثر موثوقية لشراء التذاكر هي عبر البوابة الرسمية لتذاكر نادي برشلونة. كما يمكن شراء التذاكر مباشرة من مكتب التذاكر في "كامب نو". عادة ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل أسابيع قليلة من كل مباراة، وقد يتطلب الأمر إنشاء حساب وتوفير بياناتك الشخصية. يذكر أن عضوية النادي تمنحك الأولوية في حجز المقاعد داخل الملعب. باعتبار برشلونة أحد أكبر الأندية عالمياً، فإن الطلب يكون هائلاً، وغالباً ما تنفد التذاكر عبر القنوات الرسمية بسرعة كبيرة. إذا واجهت نفاذ التذاكر أو كنت ترغب في ضمان مقعدك قبل الطرح الرسمي، يمكنك اللجوء إلى منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub.

ما هي أسعار تذاكر برشلونة لموسم 2025/26؟ بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر مباريات برشلونة في "كامب نو" لكل مباراة على حدة، تتراوح أسعار البالغين بين 50 و120 يورو عند الشراء مباشرة من النادي. تختلف هذه الأسعار بناءً على قوة الخصم وموقع المقعد في المدرجات. ننصح بمتابعة الموقع الرسمي للنادي للحصول على أحدث المعلومات حول التوفر والأسعار. أما في مواقع إعادة البيع مثل SeatPick، فقد تختلف الأسعار بناءً على العرض والطلب. مثل معظم أندية الدوري الإسباني، يتبع برشلونة نظام تسعير فئات (بالغين، صغار، وكبار السن). بالإضافة إلى ذلك، يلعب موقع المقعد دوراً كبيراً في السعر، حيث تطلب المقاعد ذات الرؤية المتميزة مبالغ أعلى. وبالطبع، تندرج المباريات الكبرى مثل "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد ضمن الفئة الأعلى سعراً.

تذاكر وباقات الضيافة في برشلونة: تجربة استثنائية إذا كنت تبحث عن تجربة VIP، فإن موقع النادي الرسمي يقدم مجموعة واسعة من باقات الضيافة لأولئك الذين يفضلون الاستمتاع بكرة القدم برفاهية وراحة تامة. تشمل خيارات الضيافة أجنحة فاخرة، وصالات "لاونج" ممتازة، ومقاعد بمستوى النادي مصممة لرفع مستوى تجربة يوم المباراة. يتمتع ضيوف VIP بمناطق جلوس خاصة ذات إطلالات بانورامية، وخدمات طعام راقية، وخدمة شخصية. تهدف هذه العروض الجديدة إلى توفير تجربة غامرة تجمع بين المرافق الحديثة وإثارة كرة القدم الحية.