كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 في أمريكا: التواريخ والمباريات والأسعار والمزيد

تترقب الجماهير المصرية انطلاقة تاريخية لرفاق محمد صلاح، تريزيجيه، وعمر مرموش في نهائيات كأس العالم 2026. ومع تصاعد الحماس، يسابق عشاق "الفراعنة" الزمن لتأمين مقاعدهم في ملاعب أمريكا الشمالية لمؤازرة المنتخب في مهمته العالمية.

ومع استمرار التحضيرات المونديالية، يبرز كود برومو "ميجا باري" كبوابة مثالية للمشجعين المهتمين بالرهانات الاستراتيجية، حيث يفتح آفاقاً لجوائز ترويجية حصرية تثري تجربة المتابعة لمشوار مصر في المونديال.

الحصول على تذاكر لمشاهدة "الساجدين" لن يكون سهلاً، لكن الأمل لا يزال قائماً. "كووورة" يستعرض لكم كيفية حجز مقاعدكم لمباريات دور المجموعات في سياتل وفانكوفر. فهل تحقق مصر انتصارها الأول تاريخياً في المونديال؟ إليكم أدق تفاصيل التذاكر والأسعار. دع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحصول على مقاعد وكم تكلفتها.

متى ينطلق كأس العالم 2026؟

تقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع مبارياتها على 16 مدينة في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة.

سيشهد المونديال إقامة 104 مباريات على مدار 34 يوماً، ولأول مرة بمشاركة 48 منتخباً وتنظيم مشترك بين ثلاث دول.

المدن المستضيفة:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

المكسيك: جوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

ما هو جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (توقيت البدء المحلي) المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو مصر ضد بلجيكا (12 ظهراً) لومن فيلد (سياتل) التذاكر الأحد، 21 يونيو مصر ضد نيوزيلندا (6 مساءً) بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر الجمعة، 26 يونيو مصر ضد إيران (8 مساءً) لومن فيلد (سياتل) التذاكر

يسعى منتخب مصر لتجاوز خيبة أمل مونديال 2018، حين خسر مبارياته الثلاث أمام أوروغواي وروسيا والسعودية. ويبدأ "العميد" حسام حسن رحلته ضد بلجيكا في سياتل، قبل السفر شمالاً إلى كندا لمواجهة نيوزيلندا، ثم العودة لسياتل لختام المجموعات ضد إيران، التي ودعت البطولة من المجموعات في مشاركاتها الست السابقة، وهو ما يعزز طموح الفراعنة.

ماذا نتوقع من مصر في كأس العالم 2026؟

رغم العراقة الكروية، تعد هذه المشاركة الرابعة فقط لمصر، والمفاجأة أنها لم تحقق أي فوز حتى الآن. ستكون لحظة تاريخية أن تشاهد مصر تكسر هذه العقدة هذا الصيف. تأهل الفراعنة دون هزيمة في التصفيات، بفضل توهج محمد صلاح (9 أهداف) وتريزيجيه (5 أهداف)، وتأمل الجماهير أن تكون أسلحة الهجوم في قمة جاهزيتها في المونديال.

متى تشتري تذاكر منتخب مصر في كأس العالم 2026

تطرح التذاكر عبر موقع FIFA الرسمي وفق عدة مراحل:

قرعة الاختيار العشوائي: تبدأ المرحلة التالية في 11 ديسمبر وتستمر حتى 13 يناير. يمكنك تقديم طلبك لمباريات محددة بأسعار ثابتة، وسيتم إخطار الفائزين في فبراير.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: في ربيع 2026، سيتم طرح التذاكر المتبقية بنظام "أسبقية الحجز". توقع نفادها بسرعة البرق.

الأسواق الثانوية: منصات مثل StubHub ستوفر إعادة بيع التذاكر بين المشجعين بأسعار متغيرة.

أين يمكن شراء تذاكر منتخب مصر في كأس العالم 2026

المكان الأساسي والأكثر موثوقية للحصول على مقاعد لمباريات مصر هو بوابة التذاكر الرسمية للفيفا، حيث يتم طرح جميع تذاكر كأس العالم لأول مرة.

يجب على المشجعين التسجيل للحصول على معرف FIFA للمشاركة في مراحل البيع المختلفة، والتي تشمل البيع المسبق المبكر، والسحوبات العشوائية، ثم البيع على أساس أسبقية الحضور.

بالإضافة إلى الإصدارات الأولية، تدير FIFA أيضًا سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي الخاص بها. هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة من FIFA للمشجعين الذين يرغبون في إعادة بيع أو شراء تذاكر تم بيعها بالكامل.

غالبًا ما تكون التذاكر المتاحة على منصة إعادة البيع محدودة ومتقطعة، خاصة مع اقتراب المباريات، ولكنها تظل الخيار الأكثر أمانًا لشراء التذاكر خارج مراحل البيع الأولية. بالنسبة للمشجعين في المكسيك، تتولى سوق تبادل مخصصة (Mercado de Intercambio) معاملات إعادة البيع المحلية في ظل نفس الضمانات الرسمية.

بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم فترة البيع الرسمية للفيفا أو يحتاجون إلى تذاكر لتواريخ أو مدن معينة، فإن مواقع بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub أو Ticombo ستعرض أيضًا تذاكر كأس العالم. توفر هذه المنصات مزيدًا من المرونة، ولكن بأسعار أعلى بشكل عام بسبب أسواق إعادة البيع التي تحركها الطلب.

يجب على المشجعين الذين يفكرون في شراء التذاكر من أسواق الطرف الثالث توخي الحذر، لأن البائعين غير الرسميين ينطويون على مخاطر تتعلق بالأصالة وصلاحية النقل والأسعار المرتفعة. من المهم الاعتماد فقط على المنصات ذات السمعة الطيبة التي توفر ضمانات قوية للمشترين وسياسات واضحة لاسترداد الأموال.

تذاكر مبارايات منتخب مصر في كأس العالم 2026: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الفئة 2: تمتد على الطابقين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و 2.

الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المحتمل أن تتقلب الأسعار خلال مراحل إصدار/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ 32 105 دولارًا - 750 دولارًا دور الـ 16 170 دولارًا - 980 دولارًا ربع النهائي 2,75 دولارًا - 1,775 دولارًا نصف النهائي 420 دولارًا - 3,295 دولارًا النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

كيفية الحصول على تذاكر ضيافة كأس العالم 2026 في مصر

للباحثين عن الفخامة والرفاهية المطلقة، يوفر مونديال 2026 تجربة استثنائية من خلال باقات الضيافة الكاملة المتاحة لمباريات المنتخب المصري. هذه الباقات ليست مجرد تذكرة حضور، بل هي رحلة متكاملة تشمل مقاعد مميزة، وجبات طعام فاخرة، ومشروبات، وخدمات حصرية في الدول الثلاث المستضيفة.

إليك تفاصيل خيارات الضيافة المتاحة لتجربة مونديالية لا تُنسى:

باقة المباراة الواحدة (Single Match):

خيار مثالي إذا كنت ترغب في حضور مواجهة محددة لمصر في دور المجموعات، أو أي مباراة في دور الـ 32، دور الـ 16، أو حتى مباراة تحديد المركز الثالث.

خيارات الضيافة: تتنوع بين "صالة بجانب الملعب"، "نادي الأبطال"، "صالة الكأس"، "جناح FIFA"، وخدمات الـ VIP.

الأسعار: تبدأ من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد.

باقة سلسلة الملاعب (Venue Series):

عش أجواء المونديال كاملة في المدينة التي تختارها! تمنحك هذه الباقة حق حضور جميع المباريات المقامة على ملعب واحد (تتراوح بين 4 إلى 9 مباريات حسب سعة وجدولة الملعب).

المراحل المشمولة: جميع الأدوار والمباريات التي تُقام على الملعب المختار.

خيارات الضيافة: تشمل صالات Pitchside وTrophy Lounge، إضافة إلى "نادي الأبطال" وجناح FIFA.

الأسعار: تبدأ من 8,275 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد.

باقة "تابع فريقي" (Follow My Team):

لعشاق الفراعنة الذين لا يريدون تفويت لحظة واحدة، تضمن لك هذه الباقة مقعدك في مباريات مصر الثلاث في دور المجموعات، بالإضافة إلى مباراة دور الـ 32، مهما كان الملعب الذي سيلعب عليه المنتخب.

ملاحظة: هذه الخدمة متاحة حالياً فقط لمنتخبات الدول غير المضيفة (مثل مصر).

خيارات الضيافة: تتوفر هذه التجربة عبر "جناح FIFA" الحصري.

الأسعار: تبدأ من 6,750 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد.

للصفوة والمجموعات: تتوفر أيضاً خيارات "الأجنحة الخاصة" (Private Suites) والوصول البلاتيني، وهي مصممة خصيصاً للمجموعات المؤسسية والشخصيات الهامة التي تبحث عن أقصى درجات التميز والخصوصية.

ما هي ملاعب كأس العالم FIFA 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث مدن في المكسيك، وإحدى عشرة مدينة في الولايات المتحدة). تحقق من تلك المدن والملاعب التي سيتم استخدامها كملاعب أدناه: