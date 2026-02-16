دليلك الشامل لمعرفة أسعار تذاكر أكثر مباريات كأس العالم 2026 إقبالًا: مقارنة بين أسعار تذاكر النهائي ومباريات منتخب الأرجنتين وباقات الـVIP

يعود كأس العالم لكرة القدم 2026 إلى أمريكا الشمالية بعد 32 عامًا منذ نسخة 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة، والتي رغم الشعبية المحدودة لكرة القدم وقتها، حققت نجاحًا تاريخيًا محطمةً كل أرقام الحضور القياسية. واليوم، ومع اقتراب البطولة الأكبر في العالم، تُباع التذاكر بسرعة قياسية، مما يعكس شغف الجماهير الكبير لمتابعة المباريات مباشرة من المدرجات.

ومن المتوقع أن يزداد إقبال المشجعين على التذاكر كلما اقترب موعد انطلاق البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ابتداءً من 11 يونيو. ومع ارتفاع الطلب، سيجد عشاق كرة القدم خيارات متعددة، بما في ذلك أغلى تذاكر كأس العالم 2026 التي تقدم تجربة VIP فاخرة من المقعد وحتى الوصول إلى الخدمات الحصرية داخل الملاعب.

لذلك، قمنا في GOAL بتجميع كل المعلومات اللازمة لشراء تذاكر أكثر مباريات كأس العالم 2026 إقبالًا، لتسهيل حصولك على مقاعدك وضمان تجربة حضور استثنائية من قلب الحدث.

ما هي تذاكر كأس العالم 2026 الأكثر إقبالًا و الأعلى سعرًا في الوقت الحالي؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار FIFA المبكّرة، وأعلى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أغلى تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حاليًا في السوق.

يجب العلم أن الأسعار قابلة للتغيير بناءً على التسعير الديناميكي وزيادة الطلب المستمر.

الرتبة المباراة / نوع التذكرة المرحلة المكان النطاق السعري التقديري الأولى نهائي كأس العالم 2026 النهائي استاد ميتلايف، إيست رذرفورد 2,030 دولارًا – 7,875 دولارًا الثانية تذاكر نصف النهائي نصف النهائي يُحدد لاحقًا 420 دولارًا – 3,295 دولارًا الثالثة المكسيك ضد جنوب أفريقيا مرحلة المجموعات استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي 3,253 دولار الرابعة المكسيك ضد كوريا الجنوبية مرحلة المجموعات استاد أكرون، غوادالاخارا 1,844 دولارًا الخامسة تذاكر ربع النهائي ربع النهائي يُحدد لاحقًا 275 دولارًا – 1,775 دولارًا السادسة الفائز في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة UEFA A ضد كندا مرحلة المجموعات ملعب BMO، تورونتو 1,569 دولارًا السابعة الولايات المتحدة ضد باراغواي مرحلة المجموعات ملعب SoFi، إنجلوود 1,422 دولارًا الثامنة الفائز في تصفيات UEFA D ضد المكسيك مرحلة المجموعات استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي 1,305 دولارًا التاسعة اسكتلندا ضد البرازيل مرحلة المجموعات ملعب هارد روك، ميامي 1,149 دولارًا العاشرة الأرجنتين ضد النمسا مرحلة المجموعات ملعب AT&T، أرلينغتون 1,009 دولارًا

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المرجعية العامة في وقت كتابة هذا التقرير وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

ما هي أغلى التذاكر وأشهر الفرق التي يمكن متابعتها في كأس العالم 2026؟؟

يختلف متوسط أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 بشكل كبير بين الفرق المشاركة.

ويرجع هذا التفاوت بين أرخص التذاكر مثل مباريات كوريا الجنوبية، وأغلى التذاكر مثل مباريات الولايات المتحدة، إلى عدة عوامل، من أبرزها حصرية الدولة المضيفة والتسعير حسب السوق والملعب الذي ستقام فيه المباراة.

الدول المضيفة

قد تكون تذاكر مباريات الولايات المتحدة الأعلى سعرًا بين جميع الدول المشاركة في كأس العالم 2026، إلا أن المكسيك وكندا، كالدولتين المضيفتين الأخريين، تقدمان أيضًا تذاكر مرتفعة نسبيًا لمبارياتهما.

إلى جانب ارتفاع أسعار الفنادق في المدن المضيفة، يعني ذلك أن المشجعين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيواجهون تكلفة كبيرة لحضور المباريات مباشرة من المدرجات.

في حالة المكسيك، يعكس ارتفاع أسعار التذاكر الشعبية الدولية الواسعة للفريق وقوة جذب El Tri في منطقة الأمريكتين بأكملها.

تشمل بعض مباريات المجموعة ذات أعلى أسعار التذاكر ما يلي:

الخميس 11 يونيو: المكسيك ضد جنوب أفريقيا – من 3,253 دولارًا، استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي

الجمعة 12 يونيو: الفائز في تصفيات UEFA A ضد كندا – من 1,569 دولارًا، ملعب BMO، تورونتو

الجمعة 12 يونيو: الولايات المتحدة ضد باراغواي – من 1,422 دولارًا، ملعب SoFi، إنجلوود

الخميس 18 يونيو: المكسيك ضد كوريا الجنوبية – من 1,844 دولارًا، استاد أكرون، غوادالاخارا

الجمعة 19 يونيو: الولايات المتحدة ضد أستراليا – من 1,095 دولارًا، لومن فيلد، سياتل

الأربعاء 24 يونيو: الفائز في تصفيات UEFA D ضد المكسيك – من 1,305 دولارًا، استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي

الأرجنتين

مع تطبيق الفيفا لنظام التسعير الديناميكي في كأس العالم 2026، تتقلب أسعار التذاكر باستمرار بناءً على الطلب، مما يعني أن الفرق ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة ستشهد أسعارًا أعلى أينما لعبت.

ليس من المستغرب أن تتصدر الأرجنتين الطلب على التذاكر، باستثناء مباريات الدول المضيفة، إذ يحظى جمهور حامل لقب كأس العالم بشغف كبير لمتابعته على أرض الملعب.

في كأس أمريكا 2024 التي أقيمت في الولايات المتحدة، توافد أكثر من 80 ألف مشجع لمشاهدة مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكندا في ملعب ميتلايف، نيوجيرسي، وشاهد أكثر من 65 ألف مشجع منتخب الأرجنتين وهو يرفع كأسًا آخر في ملعب هارد روك، ميامي بعد الفوز 1-0 على كولومبيا.

وجود نجوم بارزين مثل ليونيل ميسي ورودريغو دي بول الذين يلعبون مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ساهم في زيادة شعبية الأرجنتين في المنطقة، خاصة مع إقامة مباريات ودية منتظمة في أمريكا الشمالية خلال السنوات الأخيرة.

إليك أبرز مباريات الأرجنتين في دور المجموعات التي تشهد ارتفاع أسعار التذاكر:

الاثنين 22 يونيو: الأرجنتين ضد النمسا – تبدأ من 1,009 دولارات، استاد AT&T، أرلينغتون

الأربعاء 24 يونيو: اسكتلندا ضد البرازيل – تبدأ من 1,149 دولارًا، ملعب هارد روك، ميامي

الجمعة 26 يونيو: النرويج ضد فرنسا – تبدأ من 951 دولارًا، ملعب جيليت، فوكسبورو

للحصول على أحدث المعلومات حول توفر التذاكر، تابع موقع FIFA الرسمي. كما تتوفر التذاكر على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub ابتداءً من 162 دولارًا فقط.

ما هي أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026؟

عند التخطيط لشراء تذاكر كأس العالم 2026، يجب أن تكون مستعدًا لتفاوت كبير في الأسعار بين المباريات والفئات المختلفة.

أعلنت FIFA أن نظام التسعير الديناميكي يعني أن أسعار التذاكر، التي بدأت من 60 دولارًا لبعض مباريات الدور الأول، يمكن أن ترتفع حتى 6730 دولارًا لمباراة النهائي. ومن المتوقع أن تتغير الأسعار باستمرار خلال مراحل إصدار وبيع التذاكر المختلفة، حسب الطلب والإقبال على المباريات.

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ 32 105 دولارًا - 750 دولارًا دور الـ 16 170 دولارًا - 980 دولارًا ربع النهائي 275 دولارًا - 1,775 دولارًا نصف النهائي 420 دولارًا - 3,295 دولارًا النهائي 2,030 دولارًا - 7,875 دولارًا

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026؟

أعلنت FIFA أن تطبيق نظام التسعير الديناميكي قد يجعل أسعار تذاكر مباراة النهائي تصل إلى 6,730 دولارًا.

ومع ذلك، من المتوقع أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح وبيع التذاكر المختلفة، حيث تشير التقديرات إلى أن سعر مباراة النهائي في ملعب ميتلايف قد يتراوح بين 2,030 دولارًا و7,875 دولارًا حسب الطلب وفئة المقعد.

تتوزع أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 حسب فئات المقاعد كما يلي:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطابق السفلي الأقرب للملعب.

الفئة 2: تمتد على الطبقتين العليا والسفلى خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا بعيدًا عن الفئات الأخرى.

وعلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، يمكن للمشجعين الحصول على تذاكر نهائي كأس العالم 2026 ابتداءً من 7,291 دولارًا فما فوق.

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026

حظي المشجعون بعدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم 2026 الرسمية، وستتاح لهم فرصة جديدة عبر موقع FIFA حتى انطلاق البطولة في يونيو.

شهدنا بالفعل مراحل متعددة من البيع، مثل "السحب المبكر للتذاكر" في أكتوبر و"السحب العشوائي" في ديسمبر/يناير، أما المرحلة القادمة فستمثل "مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة" مع اقتراب موعد البطولة في أوائل أبريل.

خلال هذه المرحلة الرابعة والأخيرة، ستتاح أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحجز. لم تكشف FIFA بعد عن عدد التذاكر أو المباريات المشمولة، لكن من المتوقع أن تكون الكمية محدودة جدًا وأن تُباع بسرعة كبيرة.

لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة التذاكر الرسمية للفيفا وتسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، ثم التحقق من توفر التذاكر وحجز مقعدك قبل نفاد الكمية.

هل يمكنك الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 من منافذ إعادة البيع ؟

إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم FIFA 2026، فإن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا هو القناة الرسمية لذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: FIFA.com/tickets.

يتوفر سوق إعادة البيع FIFA للمقيمين في كندا، الولايات المتحدة، والدوليين، بينما يُخصص سوق التبادل FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك فقط.

نصيحة مهمة للمشترين: غالبًا ما تكون التذاكر المتاحة محدودة للغاية وتظهر بشكل متقطع، خاصة مع اقتراب موعد المباريات. لذا، يجب على المشجعين متابعة المنصة بانتظام، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز بيانات الدفع مسبقًا لضمان الحجز.

كما سيكون لدى بائعي التذاكر الثانويين، مثل StubHub، تذاكر متاحة للشراء لكأس العالم 2026، مما يمنح المشجعين خيارات إضافية إذا لم يتمكنوا من الحصول على التذاكر من القنوات الرسمية.

متى تبدأ أول مباريا كأس العالم 2026؟

سيقام مونديال كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيف البطولة 16 مدينة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وستُجرى 104 مباريات على مدار 34 يومًا في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية.

ولأول مرة في تاريخ البطولة، ستضم 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا وبوسطن دالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي وإيست رذرفورد (نيوجيرسي) وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وسياتل

كيفية الحصول على تذاكر مباريات مونديال كأس العالم 2026

يمكنك الاستمتاع بتجربة كأس العالم لكرة القدم 2026 على أكمل وجه من خلال باقات الضيافة الكاملة، التي تشمل تذاكر مميزة وجبات فاخرة ومشروبات وخدمات إضافية.

تتوفر هذه الباقات في جميع الدول الثلاث المضيفة، وتقدم تجربة حضور استثنائية من قلب الحدث. الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة لفريق من دولة غير مضيفة (الدول المضيفة هم: كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

دور الـ 32/دور الـ 16/نهائي الميدالية البرونزية: مباراة واحدة فقط

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب و صالات الـVIP وصالة الكأس وصالة نادي الأبطال وجناح الـ FIFA

ابتداءً من 1,400 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره وتشمل:

4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب و صالات الـVIP وصالة الكأس وصالة نادي الأبطال وجناح الـ FIFA

ابتداءً من 8,275 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد

متابعة فريقك

شاهد فريقك المفضل وهو يلعب في كل مباراة من المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان:

تشمل الباقة جميع مباريات دور المجموعات الثلاث بالإضافة إلى مباراة واحدة من دور الـ32.

جميع أيام المباريات والملاعب مؤهلة للاستفادة من الباقة.

ملاحظة: خدمة "تابع فريقي" غير متاحة حاليًا لفرق الدول المضيفة (كندا، المكسيك، والولايات المتحدة).

خيارات الضيافة: جناح الـ FIFA

السعر ابتداءً من 6,750 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد.

تتوفر أيضًا أجنحة خاصة وخيارات الوصول البلاتيني للمجموعات المؤسسية أو المجموعات المهمة التي تبحث عن تجربة حضور أكثر تميزًا وفخامة.

ما هي ملاعب كأس العالم FIFA 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث مدن في المكسيك، وإحدى عشرة مدينة في الولايات المتحدة). تحقق من المدن والملاعب التي سيتم استخدامها كملاعب أدناه: