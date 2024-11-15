تذاكر مباراة شاختار إلى النصف.. جماهير بايرن ميونخ تنتصر على الجميع!

أزمة تم حلها قبل أن يأزف الوقت!

وصلت جماهير بايرن ميونخ إلى مبتغاها بشأن أسعار تذاكر مباراتهم ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها في العاشر من ديسمبر المقبل.

وكانت جماهير بايرن ميونخ قد هددت بمقاطعة المباراة نظرًا للأسعار المبالغ بها للتذاكر، والتي وصلت إلى 52 يورو للمقعد الواحد في ملعب فيلتينس أرينا بألمانيا، نظرًا لخوض المباراة خارج أوكرانيا لظروف الحرب.

ترتب على ذلك تعديل قيمة التذكرة الاعتيادية لجماهير بايرن، كي تصل إلى 26 يورو، أي نحو نصف القيمة التي كانت التذاكر تباع بها مسبقًا بناء على طلب المضيف شاختار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأخطر نادي بايرن ميونخ جماهيره المتضررة التي كانت قد ألغت حجوزاتها، إلى الحجز مجددًا بالأسعار الجديدة، وفقًا لمجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة.

ويحتل بايرن ميونخ المركز السابع عشر في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، بينما يحتل الفريق الأوكراني المركز الثامن والعشرين.