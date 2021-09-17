ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الهلال ضد الاتفاق في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يحل نادي الاتفاق ضيفًا على الهلال في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2021-22 بملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

سيدخل الزعيم المباراة وهو منتشٍ بالفوز على نادي استقلال الإيراني وصعوده لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، أما آخر مبارياته في الدوري فكانت ضد الباطن وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتواجد في المركز الرابع برصيد 7 أهداف.

لم يخسر نادي الاتفاق منذ بداية الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكنه لم يفز إلا في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث، ليحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترعب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتفاق والهلال.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة الخامسة من الدوري السعودي عبر موقع النادي الرسمي، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا لحجز تذاكر مباراة الهلال والاتفاق

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتفاق؟

يتحدد سعر تذكرة مباراة الهلال والاتفاق بحسب المدرج الذي يتواجد به المقعد، وتبدأ الأسعار من 30 وحتى 4500 ريال.

المدرج السعر F1 عائلات الهلال 30 ريال F2 30 ريال C الهلال 30 ريال D الاتفاق 30 ريال H1 الهلال 40 ريال H2 الهلال 40 ريال H3 الهلال 40 ريال H4 الهلال 40 ريال L1 الهلال 50 ريال L2 الهلال 50 ريال L3 الهلال 50 ريال L4 الهلال 50 ريال G 850 ريال S1 450 ريال S2 450 ريال VIP BOX 1 (عدد 6 أشخاص) 4500 ريال VIP BOX 2 (عدد 6 أشخاص) 4500 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الهلال والاتفاق؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الهلال والاتفاق، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الهلال والاتفاق؟

موعد مباراة الهلال ولاتفاق في الجولة الخامسة من الدوري السعودي هو يوم السبت 18 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

كيف تشاهد مباراة الهلال والاتفاق؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية عالية الجودة



الباقات الرياضية متوفرة الآن



اختر باقتك الرياضية على #ShahidVIP https://t.co/FpYDsYtCK0

وانطلق بشغفك لأبعد الحدود #الرياضة_على_شاهد_وGOBX pic.twitter.com/oTgDz2WN2O — SHAHID (@ShahidVOD) September 11, 2021