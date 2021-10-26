ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والحزم؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد والحزم في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر

يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي الحزم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2021-22، على ملعب نادي الحزم.

الاتحاد خسر في قمة الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الشباب بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

أما الحزم، فقد خسر الجولة الماضية أمام ضمك، ليتوقف رصيده عند عشر نقاط في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وتنتظر جماهير الاتحاد مباراة الحزم بفارغ الصبر، من أجل رؤية فريقها يحاول استعادة الثقة وتحقيق الفوز والعودة إلى الصدارة، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد والحزم.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والحزم؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والحزم على موقع نادي الحزم، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والحزم؟

هناك فئتان لتذاكر مباراة الاتحاد والحزم والفئتان بنفس السعر.

المكان السعر موحد أفراد 11.5 ريال موحد عوائل 11.5 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الاتحاد والحزم؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الاتحاد والحزم، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الاتحاد والحزم؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الحزم هو يوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والحزم؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الحزم مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.