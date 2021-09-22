ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، الفئات والأسعار وأكثر..

يستضيف ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة قوية بين الاتحاد والتعاون في الجولة السادسة من الدوري السعودي 2021-2022.

يحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، وبعد أن خاض 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فاز في 4 منها وخس واحدة فقط.

أما نادي التعاون فيقع في المركز الخامس عشر وقبل الأخير في الدوري السعودي، ولم يحقق أي فوز في الموسم الجديد حتى الآن، حيث تعادل اثنتين وخسر 3.

بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته ضد التعاون على منصة مكاني ، وجاء الإعلان عن طريق الحساب الرسمي للنادي على تويتر.

الآن على #مكاني

دوري كأس الأمير : محمد بن سلمان للمحترفين #الاتحاد - التعاون @ittihad @AltaawounFC



منصة ذهبية ٣٥٠ ريال

منصة فضية ٢٠٠ ريال

موحد ٤٥ ريال

https://t.co/KUIENDlbWa — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 21, 2021

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون؟

هناك 3 فئات لتذاكر مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة السادسة من الدوري السعودي..

الفئة السعر منصة ذهبية 350 ريال منصة فضية 200 ريال موحدة 45 ريال

ما هي شروط حضور مباراة الاتحاد والتعاون؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة الاتحاد والتعاون، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة الاتحاد والتعاون؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون هو يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:25 مساءً بتوقيت السعودية، 7:25 بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والتعاون؟

إذا لم تنجح في الحصول على تذكرة، ستحتاج بالتأكيد إلى طريقة لمشاهدة المباراة في المنزل أو أي مكان آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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