تدشين حفل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين يوم الأحد القادم

ستشهد محافظة جدة الحفل والمنتظر إقامته الأحد القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

ينطق يوم الأحد القادم، حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد، تحت رعاية عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

ومن المنتظر ان يقام الحفل في الصالة الرياضية المغلقة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في محافظة جدة.

وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المتعلقة بالدوري، والتعرف على التجهيزات التي تمت تهيئتها في المنشآت الرياضية، والتي هدفها الرفع من مستوى التجربة الجماهيرية.

وتستعد الأندية السعودية، للدخول بقوة في الدوري لأول مرة بـ 16 رئيساً منتخباً، بعد إتمام جميع الفريق لجمعياتها العمومية.

وسيكون هناك دعماً مالياً كبيراً بأكثر من 1.6 مليار ريال سعودي، وذلك وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية التي أقرها ولي العهد.

وسيكون ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على رأس الحاضرين للحفل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، بالإضافة إلى جميع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري، ونخبة من نجوم البطولة.