تخليدًا لذكرى القيصر.. بايرن ميونخ يحجب "الرقم 5" إلى الأبد

خلال الجمعية العمومية..

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، حجب القميص رقم 5 إلى الأبد، تكريمًا لأسطورة النادي "القيصر" فرانز بيكنباور.

وتقرر خلال الجمعية العمومية للنادي بشأن اعتماد ميزانية العام الحالي، ألا يرتدي أي لاعب آخر "الرقم 5" في المستقبل، وذلك تخليدًا لذكرى "القيصر بيكنباور" أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

ويعد بيكنباور أحد أهم أساطير بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، علمًا بأنه توفي في يناير 2024 بعد صراع مع المرض.

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وقال هيربرت هاينر، رئيس النادي البافاري: "سيتم الاحتفاظ بالقميص رقم 5 كإرث فريد من نوعه، لأن نادينا وتاريخه لا يمكن تصورهما دون فرانز.. هذا العام، فقد بايرن ميونخ أعظم شخصية في تاريخه".

من الجدير بالذكر أنه لم يرتد أي لاعب في النادي البافاري القميص رقم 5 منذ نحو موسمين، دون وجود قرار رسمي بحجب الرقم، وكان بينجامين بافار لاعب إنتر الحالي، هو آخر من ارتدى القميص في بايرن ميونخ بموسم 2022/2023.