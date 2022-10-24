تخلى عن نجمه؟ مورينيو يهرب من حكم مباراة نابولي بعد التهديد بالبطاقة الحمراء

حملت مباراة روما ونابولي في قمة الجولة 11 من الدوري الإيطالي لقطة طريفة كان بطلها البرتغالي جوزيه مورينيو.

لا يتوقف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي عن صناعة الحدث، سواء في المؤتمرات الصحفية أو خلال المباريات.

روما خسر مساء الأحد 23 أكتوبر أمام نابولي في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية.

بعد انتهاء المباراة، اندلعت بعض المشاجرات بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، مع مقطع فيديو أظهر الحكم ماسيميليانو إيراتي وهو يلوح بالبطاقة الحمراء.

الهولندي ريك كارشدورب لاعب روما دخل في مشادة مع ماسيميليانو إيراتي، ليهدده الحكم المخضرم بالبطاقة الحمراء، والتي ما إن شاهدها مورينيو، الذي كان متوجهًا على ما يبدو لمعاتبة الحكم، حتى أخرج نفسه من المشهد سريعًا.

مورينيو أصر في تصريحات ما بعد المباراة على أن كارشدورب لم يُطرد بعد المباراة، وأن المكسيكي هيرفينج لوزانو نجم نابولي هاجم واحدًا من لاعبيه.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أنه تم طرد مدرب اللياقة البدنية الخاص بي، لكن إيراتي أخطأ لأن لوزانو هاجم أحد رجالي".

ولا يُظهر التقرير الرسمي للمباراة طرد كارشدورب، مما يشير إلى أنه تم طرد أحد أعضاء طاقم مورينيو بالفعل.