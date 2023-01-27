تخلت عنه؟ زوجة ألفيش تمحي آثاره من حساباتها على مواقع التواصل!

قامت بمسح صور حفل زفافهما أيضًا

مع مرور الأيام تتصعب الأمور بشكل أكبر على المدافع البرازيلي داني ألفيش، بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في برشلونة.

ألفيش تم القبض عليه مؤخرًا بتهمة الاعتداء على فتاة في 30 ديسمبر 2022، والتحقيقات جارية في الوقت الحالي وسط تناقض للشهادات التي أدلى بها اللاعب أمام القاضي، مما تسبب في تجديد حبسه الاحترازي خوفًا من مغادرته لإسبانيا.

جوانا سانز زوجة ألفيش كانت تدعمه بشكل واضح، ولكن يبدو أنها تراجعت عن ذلك، بعد قيامها بمسح كل آثار ألفيش على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت عارضة الأزياء بحذف جميع الصور التي جمعتها بالمدافع المخضرم، حتى الصورة التي نشرتها لهما مؤخرًا في يوم زفافهما.

يذكر أن زوجة ألفيش تعرضت لصدمة أخرى مؤخرًا بعد وفاة والدتها مؤخرًا بسبب المرض، لتزداد الأمور صعوبة بما يحدث لزوجها والقضية التي تشغل الرأي العام في البرازيل.