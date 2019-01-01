تخفيض عقوبة عدي زهران لخمس مباريات بدلًا من 6 سنوات

الاتحاد الأردني يخفض العقوبة المسلطة على لاعب الفيصلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر لجنة الاستئناف بالاتحاد الأردني لكرة القدم، تخفيض عقوبة إيقاف عدي زهران، لاعب الفيصلي، مع تغريمه مبلغ ماليًا.

وكان الاتحاد الأردني قد وقع عقوبة على عدي زهران بعد كلاسيكو الأردن بين الفيصلي والوحدات، بحرمانه من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 سنوات، بسبب قيامه بحركة غير أخلاقية.

وأشارت تقاري صحفية إلى أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الأردني، قرر إيقاف عدي زهران 5 مباريات بدلًا من 6 سنوات، وتغريمه 2500 دينار.

💬- النجم الكاميروني المخضرم باتريك مبوما يرى أن المنتخب المصري مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية، وذلك في حوار خاص أجراه مع مراسلنا. @abdoallaiithy pic.twitter.com/hv40FDiIyz — جول مصر (@goaleg) March 20, 2019

كما قررت لجنة الاستئناف أيضًا الإغلاق الجزئي بنسبة 25% من سعد مدرجات الفيصلي والوحدات في أول مباراة رسمية على أرضهما، بدلًا من إقامتها بدون جمهور.

وتم تثبيت عقوبة الإيقاف على قيص اليعقوبي مدرب الوحدات 6 مباريات ومحمد الباشا لاعب الفريق 3 مباريات.