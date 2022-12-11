تخطت رونالدو؟ قفزة النصيري ضد البرتغال تحطم الأرقام

هل تفوق النصيري على رونالدو؟

قفزة تاريخية قام بها النجم يوسف النصيري في مباراة المغرب ضد البرتغال، حيث سجل مهاجم أسود الأطلس هدف الفوز من خلال ضربة رأسية سكنت شباك الحارس ديوجو كوستا.

وبحسب ما ورد من " beIN SPORTS" فإن قفزة النصيري قد وصلت إلى ارتفاع 2.78 متر، إذ ظهر يوسف في لقطة الهدف وهو يتفوق حتى على الحارس الذي خرج وهو يحاول إمساك الكرة بيده.

هل يتفوق النصيري على رونالدو؟

بعد الوصول إلى هذا الرقم الكبير، حاول البعض مقارنة ما قدمه النصيري بكريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي المعروف بضربات الرأس الأسطورية.

وسرعان ما قارنت الجماهير قفزة النصيري ضد البرتغال بقفزة رونالدو التي كان قد سجلها مع فريق يوفنتوس ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.

ووصل ارتقاء رونالدو للكرة يومها إلى 2.56 متر، وهو ما يجعل التفوق للنصيري بفارق كبير كما هو ملحوظ.

لكن قفزة رونالدو ضد سامبدوريا لم تكن الأكبر في مسيرة البرتغالي، بل أن قفزته التاريخية جاءت مع ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.

حينما سجل رونالدو هدفًا أسطوريًا من ضربة رأس، ووصل ارتقاء صاروخ ماديرا وقتها إلى 2.93 متر (الأرقام المذكورة الخاصة برونالدو جاءت بحسب ما ورد من موقع الأولمبياد)، مما يجعل التفوق مضمونًا له على يوسف النصيري.