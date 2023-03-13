تخص تبرعات لطفل .. تاليسكا يفلت من عملية "نصب" في البرازيل

اللاعب كان حريصًا مما أنقذه من عملية نصب في بلاده

أفادت حساب "فيفا سبورت" المهتم بالكرة البرازيلية عبر تويتر أن السلطات في مدينة باهيا فتحت تحقيقًا يخص حملة تبرعات لطفل مصاب بالسرطان كان قد شارك فيها نجم النصر أندرسون تاليسكا.

تاليسكا الذي تواجد في البرازيل خلال الفترة الماضية للعلاج من إصابته في العضلة الخلفية شارك في تلك الحملة في بداية مارس الماضي وتبرع بمبلغ 70 ألف ريال برازيلي، ما يُساوي 13417 دولار أمريكي تقريبًا، لكنه اشترط الحصول على رقم حساب والدة الطفل ليُحول لها الأموال مباشرة.

السلطات في باهيا اكتشفت أن المبلغ الذي تم جمعه خلال حملة التبرعات تلك بلغ 800 ألف ريال برازيلي لكن ما وصل لعائلة الطفل لم يتجاوز الـ70 ألفًا التي منحها إياهم تاليسكا، والذي مما يبدو أنه بحرصه وذكائه أفلت من عملية نصب واضحة.

يُشار إلى أن تاليسكا وصل إلى العاصمة الرياض مساء أمس ومن المتوقع أن يتواجد أساسيًا خلال مواجهة أبها يوم غدٍ الثلاثاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر فقد صدارة دوري روشن السعودي خلال الجولة الأخيرة بخسارته أمام الاتحاد في جدة بهدف نظيف سجله رومارينيو.