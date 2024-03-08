"تخريب ملعب النصر" .. نهاية غير سعيدة لقمة الأهلي والزمالك في الأول بارك

أحداث شغب في نهاية القمة المصرية على الأراضي السعودية..

كعادة الديربيات والقمم الكروية الكبرى حول العالم.. انتهت مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر، الذي استضافه ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ببعض عمليات الشغب.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توّج بلقب كأس مصر، مساء يوم الجمعة؛ بعد الفوز في الدقائق الأخيرة على الزمالك، بهدفين مقابل لا شيء.

وبعد نهاية المباراة.. نشر الإعلامي الرياضي خالد العليان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو؛ يظهر "تخريب" الجماهير لملعب "الأول بارك"، الخاص بنادي النصر السعودي.

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الجماهير قامت بـ"تحطيم" عدد كبير من المقاعد في مدرجات الملعب؛ حيث وحسب ما هو ظاهر في المقطع الذي نشره العليان؛ كان ذلك في الجهة المخصصة لجماهير الزمالك.

جدير بالذكر أن ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، استضاف العديد من البطولات الكبرى، في الفترة الماضية؛ آخرها بطولة كأس السوبر الإيطالي.