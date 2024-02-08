تحيّز للملكي؟ تيباس عن صفقة مبابي وديفيز: ريال مدريد ليس مجنونًا مثل برشلونة!

رئيس الرابطة الإسبانية يتحدث بصراحة..

تطرق رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس إلى إمكانية حسم ريال مدريد صفقة ضم كيليان مبابي، بل ذهب لأبعد من ذلك إلى إمكانية الجمع بين مبابي وألفونسو ديفيز في أقرب وقت.

وكان تيباس قد رجح أن تنتهي صفقة كيليان مبابي لمصلحة ريال مدريد في وقت سابق، والآن عاد ليؤكد تلك التصريحات.

التأكيدات أتت عبر مقابلة أجراها تيباس مع فابريزيو رومانو، حيث سئل عن إمكانية حسم ريال مدريد لضم مبابي فأجاب: "ألفونسو ديفيز وغيره من اللاعبين؟ لا أعلم جيدًا ما هي تكاليف صفقة مبابي ولكن في كل الأحوال، فإن ريال مدريد في وضع اقتصادي ممتاز للغاية".

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وأردف منحيًا باللائمة على برشلونة: "إنهم لم يفعلوا أي شيء مجنون في السنوات الماضية!".. في إشارة إلى السياسة الاقتصادية التي اتبعها الغريم التقليدي لريال مدريد خلال السنوات الماضية.

يذكر أن التقديرات تشير إلى أن مبابي بات أقرب من أي وقت مضى إلى إنهاء الانتقال إلى ريال مدريد، بل ذهب الكثيرون إلى أنه وقع عقود انتقاله للنادي الملكي بالفعل.