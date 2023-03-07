لا تكن مثل فلامنجو.. تمهل قبل تحويل أموالك لأي شخص

كان على إدارة نادي فلامنجو البرازيلي الوفاء بالتزاماتها وإرسال مبلغ 306 ألف جنيه إسترليني للاعبها السابق جواو جوميز بعد انتقاله إلى ولفرهامبتون؛ لكن إدارة الحسابات بالنادي أخطأت وأرسلت المبلغ لجواو آخر.

وكان جواو جوميز، لاعب كرة القدم بفلامنجو قد انتقل يناير الماضي إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 15 مليون إسترليني، وكان للاعب لدي ناديه البرازيلي 306 ألف إسترليني.

وفقًا لجلوبو البرازيلية فإن فلامنجو أرسل المبلغ إلى جواو جوميز لاعب كرة السلة الذي ترك فلامنجو في 2020 ويلعب حاليًا في دوريات الهواة.

وقد صُعق لاعب السلة من التحويل الذي عرفه صدفة: "كنت مسافرًا مع جدتي وحينما وصلت للمنزل أرسلت إلي أمي تسألني عن مبلغ محول؛ كنت خائفًا لأنني لم أعرف من أين أتت تلك الأموال".

وتابع لاعب السلة "أعتقدت إنها وديعة أرسلت بالخطأ، أما جدتي فحذرتني من استخدام حسابي في غسيل الأموال".

تدارك فلامنجو الخطأ الجمعة الماضية، وطالبوا المحكمة الفيدرالية في ريو دي جانيرو بإيقاف التحويل الخاطيء، وهو ما وافقت عليه المحكمة مفترضة حسن النية في الخطأ الذي وقع.