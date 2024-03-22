تحول بشكل مرعب وأبهر كريستيانو رونالدو .. عضلات أوزيل تثير جنون الجماهير!

رونالدو ينبهر من مستوى أوزيل...

أبدى كريستيانو رونالدو، لاعب النصر اعجابه بالمستوى الذي وصل إليه زميله السابق في ريال مدريد، مسعود أوزيل، في صالة التمرينات الرياضية.

وسبق وأن تشارك النجم البرتغالي، مع أوزيل في صفوف ريال مدريد خلال الفترة من 2010 وحتى 2013، قبل أن ينتقل صاحب الـ 35 عامًا إلى آرسنال الإنجليزي.

ونشر أوزيل مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" وهو في صالة الألعاب الرياضية أثناء قيامه ببعض التمرينات القاسية وكتب: "ابق دائمًا جاهزًا، حتى لا تكون محتاج إلى الاستعداد".

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وأبدى صاروخ ماديرا إعجابه بالمستوى الذي وصله إليه أوزيل، ورد على مقطع الفيديو وكتب: "ليس سيئًا يا أخي".

جدير بالذكر أن رونالدو يرتبط بعلاقة قوية مع أوزيل منذ أن كانا في ريال مدريد، وقد تحدث اللاعب الألماني في أكثر من مرة بتصريحات سابقة عن اعجابه بقدرات رونالدو في الملعب، وأن وجوده يساهم في جعل اللاعبين يظهرون أفضل ما لديهم.