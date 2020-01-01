تحليل | ريال مدريد ضد بلد الوليد .. لأن التكرار لا يعلم الشطار

أبرز الملامح الفنية لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

وكأنّها ظاهرة الـ DÉJÀ VU

مباراة مكررة حتى في تفاصيلها وتشبه عديد اللقاءات التي لعبها ريال مدريد في الموسم الماضي والموسم الحالي.

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لعب المدرب زين الدين زيدان أمام بلد الوليد بخطة 4-4-2 ووجود لاعب مثل يوفيتش بجوار بنزيما كان مفيدًا للغاية في الشوط الأول لكن الحسم لم يكن حاضرًا والصربي لعب بصورة جيدة دون تسجيل للأهداف.

الأسوأ هو الارتداد الدفاعي للنادي الملكي والذي كان سيئًا للغاية وبالأخص في الجهة اليمنى، وظهر فاران بصورة سيئة ولولا تيبو كورتوا لربما سجل بلد الوليد هدفًا على الأقل.

أما النواحي الهجومية فكانت كالآتي، مرر الكرة نحو مارسيلو أو أودريوزولا وبعده كارفاخال في الشوط الثاني ودعهما يرفعان الكرة في منطقة الجزاء على أمل أن يلعبها أحد، صحيح نجحت أحيانًا وكاد يوفيتش أن يسجل لكن الحارس تألق.

تغييرات زيدان بنزول فينيسيوس وأسينسيو فتح الملعب تدريجيًا وظهر الفريق بشكل أفضل لكن الميل للأطراف كان أيضًا هو الأمر المكرر في الشوط الثاني.

حتى هدف فينيسيوس جاء بعد ارتكاب الدفاع خطأ مزدوجًا وضع اللاعب البرازيلي في مركز مناسب للتهديف.

لوكا مودريتش كان أفضل لاعب في المباراة في وسط ريال مدريد لكن البقية بما فيهم كاسيميرو لم يقدموا أفضل ما لديهم ولذلك عانى ريال مدريد في المرتدات.

ورغم أنّ لعبة التحولات كان جيدة من جانب ريال مدريد لكن لا تزال أزمة الحسم مستمرة.

علامات استفهام أخرى على ريال مدريد وزيدان ينتظر فقط سقوط برشلونة وأتلتيكو مدريد كما حدث الموسم الماضي ليضمن أن يكون أقل السيئين لتحقيق البطولة.

ولكن بهذا الشكل، فمن الصعب أن نرى ريال مدريد يتقدم على الصعيد الأوروبي وقد نجد تكرارًا حرفيًا للموسم الماضي.