تحليل .. تقارب الخطوط وإبداع فاتي وراء انتصار برشلونة على فياريال

أبرز النقاط الفنية في ليلة فوز برشلونة على فياريال

البداية كانت بأفضل طريقة ممكنة، انتصار كبير لبرشلونة على فياريال وحصد النقاط كاملة في أول مباراة له بالدوري الإسباني وبشكل يسعد جماهير النادي الكتالوني.

رونالد كومان، مدرب برشلونة، قرر اللعب برسم 4-2-3-1 بوجود بوسكيتس ودي يونج في المحور أمامهما فيليبي كوتينيو في الوسط وفاتي على اليسار وجريزمان على اليمين وميسي في الهجوم وبالتبادل مع أنطوان.

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برشلونة اعتمد بشكل كبير على تحرير الأطراف وظهر جوردي ألبا بشكل أفضل من سيرجي روبيرتو وذلك لأن صاحب القميص رقم 18 يتميز بسرعته وقدرته على طلب الكرة.

برشلونة اعتمد على التمريرات القصيرة لبناء الهجمات مع استغلال تحركات ألبا على الجهة اليسرى ونجح بالفعل في تسجيل الهدف الأول، وبعدها تحول للاعتماد على السرعات في المرتدات.

فاتي قدّم مباراة رائعة وكان الأفضل دون شك، إلا أنّ ما يميز شكل برشلونة وجود تقارب كبير بين الخطوط وعدم خسارة الكثافة العديدة في المرتدات، بجانب نزول جريزمان وكوتينيو كثيرًا لطلب الكرة مما قلل الضغط عن ميسي.

ما يعيب برشلونة أنّ ثنائية بوسكيتس ودي يونج ليست جيدة، الأول كان سيئًا في التعامل مع الكرات بأكثر من مناسبة والثاني ظهر باهتًا بلا أدوار واضحة، كما أنّ جريزمان لا يزال يجد صعوبة في الانفجار بوجود ميسي.

الشوط الثاني شهد تراجع لبرشلونة وقتل الرتم، ربما لم يكن أفضل خيار ممكن لكن كومان يعرف جيدًا ارتفاع متوسط الأعمار وصعوبة المباريات المقبلة ولذلك الأفضل هو اللعب برتم هادئ.

الشكل العام لبرشلونة جيد وبالأخص مع تغيير المدرب وأزمة الفريق الأخيرة، لكن ضعف الضغط والمساحات الكبيرة في وسط الملعب من فياريال جعل مهمة النادي الكتالوني سهلة وعززت من ارتفاع النتيجة.

المباراة لا تعبر عن تقييم شامل لمستوى برشلونة، لكن هناك الكثير من التحسن، وربما بالتعاقد مع ديست والذي بات وشيكًا قد يتحسن المستوى أكثر على صعيد الأطراف.

ربما يحتاج كومان لتغيير ثنائية بوسكيتس ودي يونج سواء بالتعاقد مع لاعب بإمكانيات بدنية أكبر مثل فينالدوم أو منح فرص أكثر للشباب أمثال ريكي بوتش وكارليس آلينيا.

البداية جيدة لكن المشوار طويل، خاصة وأنّ مباريات برشلونة المقبلة أمام فرق قوية مثل سيلتا فيجو وإشبيلية وخيتافي وريال مدريد.