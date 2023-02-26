تحكيم غريب في ديربي لندن .. طرد زياش الخاطئ و"شاهد مشافش حاجة" أمام كين!

ديربي لندن ملء بالإثارة التحكيمية!

تعرض حكيم زياش لاعب تشيلسي للطرد خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بعد لحظات تبدلت الكروت في وجه المهاجم المغربي.

الحكم الإنجليزي ستيوارت أتويل رفع البطاقة الحمراء في وجه زياش عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو المساعد ليرجع في قراره ويلغي الطرد ويكتفي بالبطاقة الصفراء، وجاء قرار الحكم جراء تعدي زياش على إيمرسون رويال في شجار بين اللاعبين.

وشهد اللقاء لقطة جدلية أخرى، حيث قام هاري كين مهاجم توتنهام بالتدخل على كيبا أريثابالاجا حارس تشيلسي دون أن يقوم الحكم بمعاقبة المهاجم الإنجليزي، مما أثار دهشة الجماهير على أرضية الملعب.

الشوط الأول انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي، على ملعب توتنهام هوتسبير في قمة مباريات الأسبوع ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، وشهدت مشادة قوية بين توماس توخيل مدرب البلوز آنذاك مع أنطونيو كونتي مدرب السبيرز ليتعرض الاثنين للطرد.