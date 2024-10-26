تحطيم قطار ومعركة كبرى.. واقعة مؤسفة تربك كرة القدم الألمانية!

ماذا حدث؟

شهد دوري الدرجة الثالثة الألماني، واقعة مؤسفة أمس السبت، قبل مباراة هانزا روستوك وروت فايس إيسن.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن صحيفة محلية ألمانية، أن "مشاغبين يرتدون الأقنعة هاجموا قطارًا يحمل نحو 700 من مشجعي الفريق الضيف، وحطموا النوافذ بالحجارة وأطلقوا الألعاب النارية على منافسيهم".

وأوضحت أن "الحادثة تسببت في تأخر انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة، بعد إقدام نحو 200 مشاغب، يعتقد أنهم ينتمون لجماهير روستوك بإلقاء الحجارة والألعاب النارية وأشياء أخرى على القطار، بعد أن توقف في ضباب كثيف قرب مدينة جرانسي.

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ونقلت عن شهود عيان "أن عدة نوافذ تحطمت، قبل أن ينزل حوالي 150 من مشجعي إيسن من القطار، للقتال في الخارج"، مشيرين إلى أن "هذه المعركة كانت كمينًا من قبل المقنعين".

وقال نادي هانزا روستوك في بيان رسمي: "بسبب تأخر وصول مشجعي الفريق الزائر من إيسن، ستنطلق المباراة بعد موعدها بـ30 دقيقة، وهو ما نشره نادي روت فايس إيسن أيضًا، دون إشارة إلى الاضطرابات التي حدثت في القطار".