من أجل التحضير لكأس العالم أو حسم تصفيات أولمبياد باريس

بدأت فترة التوقف الدولي الخاصة بكرة القدم النسائية، وعادت اللاعبات للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، البعض من أجل خوض وديات والآخر لحسم التصفيات.

منتخب المغرب للسيدات يستعد لخوض وديتين أمام التشيك أولًا في 6 أبريل المقبل قبل أن يلتقي مع رومانيا في 11 من الشهر ذاته.

وتأتي وديتي سيدات المغرب تحضيرًا لمنافسات كأس العالم للسيدات المقرر إقامته يوليو المقبل في أستراليا ونيوزيلاندا بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة.

وكان منتخب المغرب للسيدات حقق إنجازًا غير مسبوق بعدما أصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم بعد حسم صعوده إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للسيدات 2022 بجانب منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وحازن سيدات المغرب في تلك البطولة على الوصافة بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف ليصبحن أول منتخب عربي يحصد الميدالية الفضية في أمم إفريقيا للسيدات.

على الجانب الآخر، يخوض منتخبي لبنان والأردن الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويقع منتخب الأردن المصنف 68 عالميًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في المجموعة الأولى بجانب منتخبات تيمور الشرقية وبوتان وأوزبكستان.

ويلتقي الأردن مع تيمور الشرقية يوم 5 أبريل ثم بوتان في 8 أبريل قبل أن يختم بمواجهة أوزبكستان في 11 أبريل.

بينما يقع لبنان المصنف 142 عالمًيا من فيفا في المجموعة السادسة بجانب منتخبي الصين تاييبيه وإندونيسيا، ويلتقي نساء الأرز أولًا مع الصين تاييبيه في 5 أبريل ثم إندونسيا في 8 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن بعض المنتخبات العربية الأخرى ستكتفي بإقامة معسكر فقط في فترة التوقف الدولي على رأسهم تونس الذي استدعى لاعبيه إلى الوطن.