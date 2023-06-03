تحسبًا لضياع ميسي .. برشلونة ينافس جوارديولا على جناح بايرن ميونخ

اللاعب تم عرضه للبيع هذا الصيف

قرر نادي برشلونة الإسباني توجيه أنظاره نحو سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ، تحسبًا للفشل في استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف.

ميسي عقده ينتهي مع باريس في 30 يونيو الجاري، ومن المقرر رحيله عن النادي الفرنسي، حيث يتنافس برشلونة مع الهلال السعودي على التعاقد معه، ولكن موقف النادي الكتالوني من اللعب المالي النظيف يجعل الأمور معقدة لإتمام الصفقة في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن المدرب تشافي هيرنانديز يعتبر من أشد المعجبين بجنابري، حيث يتابعه منذ فترة طويلة ويعتبره من الإضافات التي يمكنها صناعة الفارق مع برشلونة.

وما يجعل الأمور أكثر سهولة على النادي الكتالوني، هو قيام بايرن بعرض جنابري للبيع جنبًا إلى جنب مع ليروي ساني وساديو ماني، تمهيدًا لبيع أي منهم بالميركاتو الصيفي.

ويعتبر الدولي الألماني من الخيارات المفضلة لتشافي لتمكنه من اللعب كجناح أيمن وجناح أيسر، مما يضيف المزيد من المرونة مع الثنائي رافينيا وعثمان ديمبيلي، وسط الاحتمالات برحيل أنسو فاتي عن الفريق.

وبالنسبة لسعر جنابري فمن المقرر أن يصل إلى حوالي 55 مليون يورو، وهي القيمة التي قد لا تمثل مشكلة هائلة لبرشلونة في حالة بيع بعض اللاعبين، وتتمثل المشكلة الوحيدة في اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته، نظرًا لإعجاب المدرب بيب جوارديولا بقدرات صاحب الـ27 سنة وفقًا لما أكدته بعض الصحف الإنجليزية.

يذكر أن جنابري نجح في تسجيل 17 هدفًا وقام بصناعة 12 في 47 مناسبة ظهر فيها مع بايرن بكل البطولات خلال موسم 2022/2023.