"طالبت بتحرير المرأة في بلادها" .. طرد لاجئة من الأولمبياد رفعت شعارًا سياسيًا بمنافسات "البريك دانس"

أريد أن أفعل ما بوسعي من أجل الفتيات في بلادي

أصدر الاتحاد الدولي لرياضة "البريك دانس"، فرمانًا باستبعاد اللاعبة اللاجئة منيزة تلاش، بعدما استخدمت شعارًا سياسيًا على زيها خلال مشاركتها في منافسات أولمبياد باريس 2024.

الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، والتي فرت من أفغانستان بعد أن بدأت حركة طالبان بالسيطرة على البلاد في عام 2021، تعيش الآن في إسبانيا وتمثل فريق اللاجئين في الألعاب الأولمبية.

وفاجأت منيزة الجميع قبل انطلاق عرضها أمام منافستها الهولندية إنديا في مواجهة ما قبل مرحلة التصفيات، برفع لافتة ملتصقة في ملابسها مع جملة "الحرية للمرأة في أفغانستان".

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وهذه ليست المرة الأولى، التي تقوم فيها تلاش بمثل هذه التصرفات، حيث ظهرت لأول مرة خلال التصفيات التمهيدية، بعباءة زرقاء تحت سترتها مزينة بالكلمات التي تدعو إلى تحرير المرأة الأفغانية.

وقالت تلاش قبل بدء المنافسات: "لم أغادر أفغانستان لأنني خائفة من طالبان أو لأنني لا أستطيع العيش في البلاد، لكن لأنني أريد أن أفعل ما بوسعي من أجل الفتيات في أفغانستان، من أجل حياتي، ومستقبلي، ومن أجل الجميع".

وتشارك تلاش ضمن 37 رياضيًا يمثلون الفريق الأولمبي للاجئين في باريس، وهي فخورة بذلك، حيث قالت: "يعيش جميع اللاجئين حياة صعبة للغاية، لكنهم سيذهبون إلى الأولمبياد. بالنسبة لي، أن أكون جزءًا من الفريق، فهذا يعني القوة".

وختمت: "كان الناس من بلدي، وكذلك الفتيات، يقولون لي عليك أن تتعلمي كيفية طهي الطعام وتنظيف المنزل".