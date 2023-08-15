تحرك لبديل مبابي؟ ريال مدريد يحدد موقفه النهائي من إبرام صفقات جديدة

ريال مدريد حدد بالفعل موقفه من إمكانية إبرام صفقات جديدة فيما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية 2023..

يبدو أن تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع كيبا أريثابالاجا حارس تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة، سيكون الخطوة الأخيرة للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

شبكة "Cope" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يعتبر أن فترة الانتقالات انتهت بالفعل، وأن النادي لا يخطط لإجراء أي صفقة جديدة، حتى لو كان ذلك يعني التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يرى أن تشكيلة الفريق لموسم 2023-2024 قد اكتملت بالفعل، وليس هناك مجال لإجراء أي صفقة جديدة.

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ويأتي ذلك رغم التقارير التي تشير إلى أن ريال مدريد ينتظر موقفًا نهائيًا وصريحًا من كيليان مبابي قبل محاولة التحرك لضمه من باريس سان جيرمان.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد خلال صيف 2023 مع الإنجليزي جود بيلينجهام، والظهير فران جارسيا، واستعاد لاعب الوسط براهيم دياز من ميلان الإيطالي، إلى جانب التعاقد مع التركي أردا جول من فنربخشه، واستعارة خوسيلو وكيبا.