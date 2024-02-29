تحرك رسمي من ليفربول للاتفاق مع خليفة كلوب .. وعملاق ألمانيا يعرقل الصفقة

إدارة الريدز تسعى لإعادة نجمها السابق إلى الأنفيلد

أقدمت إدارة نادي ليفربول على خطوة رسمية، من أجل التعاقد مع خليفة الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول في الموسم المقبل.

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ومنذ أن أعلن كلوب أن الموسم الحالي هو الأخير له داخل الأنفيلد، ظهر اسم تشابي ألونسو، لاعب الريدز السابق، على الساحة كمرشح بقوة ليصبح خليفته.

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وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة ليفربول تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها في ليفركوزن، من أجل الحصول على إذن بالتحدث مع تشابي ألونسو بشأن التعاقد معه في الموسم المقبل.

ويرتبط تشابي ألونسو، الذي وضع باير ليفركوزن في صدارة الدوري الألماني، بفارق 8 نقاط عن البطل بايرن ميونخ، بعقد مع ناديه الحالي حتى عام 2026، لذلك لا يحق لإدارة ليفربول التفاوض معه إلا بإذن من ناديه.

ويجد ليفربول منافسة شرسة مع بايرن ميونخ، الذي أعلن رحيل مدربه توماس توخيل في نهاية الموسم، من أجل الفوز بخدمات المدرب تشابي ألونسو، الذي لا يستبعد أيضًا أن يبقى داخل باير ليفركوزن لموسم آخر.

وكان سيمون رولفس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، قد أعرب عن تفاؤله بشأن استمرار ألونسو في النادي، حيث قال: "أهم شيء بالنسبة للمدربين هو الشعور بالراحة والشعور بأنهم في المكان المناسب. وهذا من قاله تشابي عدة مرات".

رولفيس هو من تعاقد مع المدرب الإسباني في 2022، وهو مقتنع بأن هذا الموسم التاريخي، لن يكون الأخير لتشابي ألونسو على دكة باير ليفركوزن.