تحذير وجدول عمل لحل الأزمة.. تيباس يهدد برشلونة!

رابطة الدوري الإسباني تدرك جيدًا أن برشلونة أفلت من الحسابات ببيع أصوله في الرافعات الاقتصادية.. ولكن!

حذر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني نادي برشلونة الجمعة، من تبعات العائدات المالية الضخمة التي جناها النادي الكتالوني الصيف الماضي فيما عرف باسم "الرافعات الاقتصادية" مؤكدًا أن هذه الرافعات "لن تضمن التوازن المادي خلال الموسم المقبل".

وقال تيباس أثناء حصوله على جائزة في مدريد: "إذا سقطوا حقًا من دوري الأبطال فستتوقف مجموعة كبيرة من الحوافز، سيغير هذا الكثير من الأشياء، الرافعات أنقذتهم لحل مشكلة وقتية هذا الموسم ولكنها لن تفعل ذلك الموسم المقبل، سيضطرون لتخفيق الرواتب من جديد، لن يستطيعوا تسيير الأمور بـ 500 مليون يورو، سيكون عليهم أن يفرضوا اندماجًا جديدًا مع اللوائح".

لابد أن نتذكر أن تيباس تحدث في العلن سابقًا قائلًا إنه أخطر لابورتا بتخفيض الرواتب الموسم المقبل إذا لم يرد أن يتورط برشلونة في المشكلات مجددًا، وهو ما بدأ برشلونة خطواته بإتمام التخلص من أنطوان جريزمان لصالح أتلتيكو مدريد وهو ما ترتب عليه تخفيض 36 مليون يورو.

قولوا: لا!

وأضاف: "أيضًا مشروع دوري السوبر الأوروبي يجب أن يرفض من قبل برشلونة، حتى لا يتم وضعهم تحت طائلة القانون مجددًا ضد رغبة الاتحادات المحلية الأوروبية والمؤسسات الكروية في القارة، عليهم أن يقولوا لا لهذا المشروع".

جدير بالذكر أن برشلونة باع نسبة من أصوله رغبة في تسجيل كل صفقاته في الميركاتو الصيفي المنصرم، فيما أطلق عليه "الرافعات الاقتصادية" والتي تضمنت 4 مراحل.