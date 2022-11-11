تحذير لقطر .. الإكوادور المنتخب الأكثر عنفاً في كأس العالم

وحذار من هذا الحكم بسبب حبه للبطاقات!

كشفت دراسة عن الفريق الأكثر عنفاً في كأس العالم 2022، والحكم الأكثر إشهاراً للبطاقات الملونة، واللاعب الأكثر تعرضاً لها.

الدراسة قام بها الباحث ديفيد لانتون بناء على البطاقات الملونة التي خرجت في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر الذي يبدأ بعد أيام.

وجاء منتخب الإكوادور في صدارة الترتيب كأكثر الفرق تعرضاً للبطاقات بمجموع 40 بطاقة صفراء وثلاثة حمراء، يليه البرازيل ب35 بطاقة صفراء وطرد وحيد، ثم أستراليا ب32 بطاقة صفراء وصفر حمراء.

أما التحكيم نفسه، فاعتمد لانتون على السجل الكامل للحكام المستدعين للبطولة، فجاء الحكم أندريس ماتونتي من الأوروجواي كأكثرهم إشهاراً للبطاقات الملونة بمجموع 941 إنذاراً و96 طرداً في 168 مباراة.

وعلى صعيد اللاعبين، حل متوسط ميدان الأوروجواي وتوتنهام رودريجو بنتانكور بالمركز الأول برصيد ست بطاقات صفراء تسببت في إيقافه لمباراتين أثناء مشوار بلاده نحو المونديال