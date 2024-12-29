تحذير لفينيسيوس من كشاف ريال مدريد.. بيريز سيأخذك إلى المطار بسيارته "من أجل حبيبه مبابي"!

ماذا قال روميرو؟

حذر مانولو روميرو، الكشاف السابق لريال مدريد، نجم الفريق فينيسيوس جونيور، من أن "فلورنتينو بيريز سيبيعه، لأنه يُفضل كيليان مبابي عليه".

وعانى مبابي لإظهار أفضل مستوياته مع ريال مدريد، بعد انتقاله إلى سانتياجو برنابيو مطلع هذا الموسم، حيث أُجبر على اللعب في قلب الهجوم، بينما يشغل فينيسيوس مركز الجناح الأيسر المُفضل.

وقال روميرو، في تصريح لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "كنت مقتنعًا بأن فينيسيوس سيرحل. إذا جاءه عرضًا بأكثر من 300 مليون يورو، فأنا مقتنع بأن فلورنتينو سيبيعه، بل سيأخذه بنفسه إلى المطار في سيارته".

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وأضاف: "المسألة هي أن 300 مليون يورو مبلغ كبير من المال، أعتقد أن محبوب فلورنتينو سيكون مبابي، لقد كان يسعى خلفه لمدة 7 سنوات".

ويحظى النجم البرازيلي، المتوّج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا، باهتمام كبير من الدوري السعودي للمحترفين، ومع ذلك يبدو من غير المرجح أن يغادر أوروبا بينما لا يزال في أوج عطائه.