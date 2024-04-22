تحذير ورسالة خاصة .. راكيتيتش للوكا مودريتش: سأفعل كل شيء لإحضارك إلى السعودية!

كذلك الكرواتي لديه رسالة لميسي وتشافي وإنييستا..

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تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش؛ لاعب وسط الشباب السعودي، عن المصير المثير للجدل لمواطنه لوكا مودريتش؛ نجم وسط ريال مدريد، خاصةً وأن اسمه مرتبط باحتمالية القدوم لدوري روشن السعودي خلال الصيف المقبل.

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لوكا ينتهي عقده مع المرينجي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم تتضح الصورة من قبل النادي بشأن التجديد له، لكن اللاعب نفسه صرح في أكثر من مناسبة برغبته في البقاء.

حول هذا الجدل، قال راكيتيتش الذي انضم للدوري السعودي في الشتاء الماضي قادمًا من إشبيلية الأسباني، في تصريحاته لـ"عرب نيوز": "إذا أتيت يا لوكا إلى السعودية لنادٍ غير الشباب، ستواجه بعض المشاكل معي (يضحك)".

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وأضاف: "إذا قرر مودريتش الرحيل عن ريال مدريد ستكون خطوة مثيرة، سأتصل به بعدها بدقيقتين للقيام بكل شيء لإقناعه بالتوقيع للشباب أو لإحضاره للدوري السعودي، سأمده بكل المعلومات التي سيحتاجها، لكن إن قرر البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر، فمن الرائع أيضًا الاستمتاع بلوكا وهو يلعب ضمن أعلى المستويات".

وبسؤاله عن إمكانية جمعه مع الثنائي تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني الحالي لبرشلونة، وأندريس إنييستا؛ لاعب الإمارات الحالي، وليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي الأمريكي، في السعودية لتجديد الفترة الأسطورية التي جمعتهم في البرسا من قبل، علق نجم الشباب: "لِمَ لا؟، أعتقد أنه بإمكاننا تقديم الكثير والكثير من الأشياء المهمة معًا".

الكرواتي اختتم حديثه بالتعليق على استضافة السعودية المنتظرة لكأس العالم 2034 لأول مرة في تاريخها، قائلًا: "أعتقد أنها ستكون أفضل نسخة من المونديال، فإذا كان السعوديون على القمة في شيء ما، فهو التنظيم والتحفيز".

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