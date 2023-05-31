تحذير للاتحاد والهلال والنصر .. مستثمر مفاجئ يقترب من الاستحواذ على الأهلي

الأهلي مقبل على ثورة تاريخية سترعب الهلال والنصر والاتحاد

مع أنباء اقتراب خصخصة الأندية السعودية، يبدو أن اسم عربي كبير، بات على أبواب "الاستثمار" في الأهلي، خلال الفترة القادمة.

صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النصر السابق، كشف منذ أيام قليلة، عن معلومات بشأن خصخصة الأندية السعودية، قريبًا.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي عائض الدهاس، عن إمكانية قوية؛ لدخول الشيخ الإماراتي منصور بن زايد، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كمستثمر قوي في الأهلي.

وكتب الدهاس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقًا على صورة بن زايد: "كان في قائمة أعضاء شرف الأهلي في الفترة الماضية.. واعتقد أنه سيكون المستثمر بالنادي الفترة المقبلة".

والوصول المحتمل لمالك مانشستر سيتي إلى الأهلي؛ يمهد لخطف قلعة الراقي، أكبر نجوم العالم، من الهلال والنصر والاتحاد، خلال الفترة القادمة؛ لما يملكه الشيخ منصور، من قوة مالية وإدارية، وعلاقات على مستوى ضخم.

جدير بالذكر أن المعلق الرياضي مشاري القرني، أكد منذ أيام قليلة، على أن النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، عرض نفسه على النادي الأهلي.