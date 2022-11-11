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تحذيرات .. مشاهدة كأس العالم قد تجعلك تخسر وظيفتك!

علي سمير
10:43 ص غرينتش+2 11‏/11‏/2022
England fans Italy vs England Euro 2020 final
التوصل لاتفاق مع صاحب العمل هو الحل الأنسب

بطولة كأس العالم تعني الكثير من المتعة لمشجعي كرة القدم في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، لكن الأمر ليس كذلك أبدًا بالنسبة لأصحاب العمل.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت عن وجود تحذيرات لمشجعي اللعبة في إنجلترا، من ادعاء المرض والغياب عن الحضور لمشاهدة مباريات المونديال.

وأشارت إلى أنه وفقا لاستطلاع حديث شمل مشاركة 2000 شخص، تبين أن شخص واحد من بين كل ثلاثة بريطانيين يخطط لادعاء الشعور بالمرض لمتابعة المباريات.

وأوضحت أن خبراء قانون العمل من شركة "Richard Nelson LLP" حثوا الناس على التواصل مع رؤسائهم للوصول إلى حل وسط بدلًا من المخاطرة بوظائفهم.

وتقام أول مباراة لإنجلترا في كأس العالم ضد إيران في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت لندن، وهذا يعني أن الملايين من القوة العاملة في المملكة المتحدة البالغ عددهم 33 مليونًا لن يتمكنوا من مشاهدتها، ولو تهرب ثلث العمال بالمرض، فهذا يعني أن 11 مليون معجب قد يتهربون من وظائفهم لمشاهدة الأسود الثلاثة.

جدير بالذكر أن إنجلترا تقع في المجموعة الثانية التي تضم كل من ويلز والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتبدأ مشاركاتها في يوم 21 نوفمبر الجاري.

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