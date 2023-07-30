تحدٍ خاص .. نجم ريال مدريد يوجه رسالة قوية إلى برشلونة بعد الخسارة الودية!

نجم ريال مدريد وجه رسالة قوية إلى برشلونة بعد الكلاسيكو الودي..

وجه داني كارباخال أحد قادة نادي ريال مدريد الإسباني رسالة شديدة اللهجة إلى الغريم برشلونة، وذلك بعد مباراة الكلاسيكو الودية التي أقيمت فجر الأحد في الولايات المتحدة ضمن جولة أبطال كرة القدم، وانتهت بخسارة النادي الملكي بثلاثية نظيفة.

ريال مدريد واجه حالة من النحس خلال المباراة، بعدما تصدى القائمان والعارضة لخمس تسديدات من لاعبي "الميرينجي"، من بينها ركلة جزاء سددها البرازيلي فينيسيوس جونيور.

كارباخال قال في تصريحات أدلى بها بعد المباراة لبرنامج "Esport3" الإسباني: "لقد كانت مباراة تحضيرية قوية، الفريق يتكيف مع أسلوب لعب جديد، لكن هناك إيجابيات يجب أن ننظر إليها في المباراة، ما كان يجب أن ندعهم يسجلون آخر هدفين".

ظهير ريال مدريد وجه رسالة واضحة إلى الفريق الكتالوني، حيث قال في ختام حديثه: "في لحظة الحقيقة، وعندما يكون الأمر هامًا، سنتفوق على برشلونة".

يذكر أن الموسم الماضي شهد 5 مباريات رسمية بين ريال مدريد وبرشلونة في كافة البطولات، شهدت فوز النادي الكتالوني ثلاث مرات، فيما فاز الفريق الملكي في مباراتين، من بينهما الفوز الكبير برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.