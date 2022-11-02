تحديد موعد ومكان مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

تعرف على مكان وموعد مواجهة كأس موسم الرياض

كشفت تقارير صحفية عن موعد مباراة كأس موسم الرياض، والتي ستجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه.

وكان المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن عن إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، بعد أن تم تأجيلها من العام الماضي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن المباراة ستقام يوم 19 يناير المقبل، وذلك على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يحضر المباراة فريق باريس سان جيرمان بكامل نجومه، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

وتم تأجيل تلك المباراة من شهر يناير الماضي، بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت فرنسا، ليتم الإعلان عن إقامتها خلال شهر يناير 2023.