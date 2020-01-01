تحديد موعد عودة كأس ألمانيا

بعد تحسّن الأوضاع بشأن فيروس كورونا.. كأس ألمانيا يعود بعود البوندسليجا

تم تحديد موعد كأس ألمانيا بشكل رسمي، وذلك بعد أن عانت البطولة من التوقف بسبب فيروس كورونا لمدة 3 أشهر منذ إجراء قرعة الدور نصف النهائي.

وأجريت قرعة نصف نهائي كأس ألمانيا في مارس الماضي، وأسفرت عن مواجهتين بين بايرن ميونخ وفرانكفورت وأخرى بين باير ليفركوزن وساربروكين

وسيكون يونيو المقبل موعدًا لاستئناف مسابقة كأس المانيا، وذلك بعدما توقفت البطولة تبعًا لتوقف النشاط المحلي بسبب فيروس كورونا.

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وفي الخامس عشر من مايو الحالي، عاد الدوري الألماني للاستئناف من جديد بعدما أعطت الحكومة في البلاد الموافقة على عودة كرة القدم.

وصباح اليوم، أعلن الحساب الرسمى لكأس ألمانيا أن المباراة الأولى في نصف النهائي ستلعب بين فريقى ساربروكين ضد باير ليفركوزن الثلاثاء التاسع من يونيو فى التاسعة إلا الربع بتوقيت ألمانيا.

وعلى الجانب الآخر، ستلعب المواجهة الثانية في نصف النهائى بين بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت الأربعاء العاشر من يونيو فى تمام التوقيت ذاته.

ويسعى بايرن ميونخ للحفاظ على لقبه على مستوى كأس ألمانيا تمامًا كما يفعل على مستوى البوندسليجا، حيث أنه يحمل لقب الثنائية المحلية للموسم الماضي.

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يذكر أن بايرن ميونخ قد قدم مستوى مميز منذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث حسم الكلاسيكير أمام بوروسيا دورتموند بهدف دون رد.