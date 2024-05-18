تحديد موعد القرار الرسمي .. لابورتا يتمسك بموقفه في مستقبل تشافي!

اجتماع حاسم بحضور ديكو

أبدى جوان لابورتا رئيس برشلونة، تصميمه على رحيل المدرب تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق، بسبب تصريحاته الأخيرة قبل مواجهة ألميريا بالدوري الإسباني.

تشافي خرج ليؤكد أن الظروف المالية الحالية في برشلونة تمنع الفريق من منافسة ريال مدريد بالشكل المطلوب، وهو ما يختلف مع ما قاله في منزل لابورتا في أبريل الماضي، عندما أقنعه بالاستمرار والتراجع عن قرار الاستقالة.

ورغم خروج بعض الأنباء حول إمكانية استمرار تشافي لو قام بتغيير كلماته، إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن غضب لابورتا لا يزال كما هو وهناك إصرار لديه على رحيل المدرب الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من الغضب الكبير لرئيس برشلونة، إلا أنه يفضل عدم إعلان إقالة تشافي الآن ويريد الحديث معه، لمعرفة السبب الحقيقي وراء تغييره لما قاله في منزله الشهر الماضي، عندما أبدى استعداده من أجل القتال والمنافسة بكل البطولات بالإمكانيات المتاحة.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد الاجتماع بتشافي غدًا، الأحد، بعد انتهاء مباراة برشلونة مع رايو فاييكانو في الليجا، وذلك بحضور ديكو المدير الرياضي ولابورتا الذي أغلق الباب تمامًا أمام التراجع عن قراره.

جدير بالذكر أن رحيل تشافي عن برشلونة بنهاية هذا الموسم سيكلف النادي 20 مليون يورو، بوجود أنباء قوية حول قدوم رافا ماركيز مدرب الفريق الرديف بدلًا منه.