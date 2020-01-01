تحديد موعد استكمال الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي يستكمل ما بين 15 إبريل و30 يونيو

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من خلال اجتماع أجراه أن الموسم المحلي سيتم استكماله في الفترة ما بين الخامس عشر من إبريل والثلاثين من يونيو.

وكانت منافسات كرة القدم المحلية في فرنسا والعديد من الدول الأوروبية قد تم إيقافها يوم الجمعة الماضي بسبب تفشي فيروس كورنا في القارة العجوز.

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وبعدما صدر القرار بتأجيل منافسات كأس الأمم الأوروبية وكذلك كوبا أمريكا من الصيف الحالي إلى عام 2021، اجتمعت الاتحادات المحلية لتحديد ما سيجري في بقية الموسم.

وتحدث أحد أفراد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قائلًا: "نحن نبحث عن أفضل الحلول الممكنة أو بمعنى أدق الأقل سوءًا، يجب أن نكون مثاليين في هذا الاختيار"

ويبدو أن الهدف في الوقت الحالي هو أن يكون هناك قدرة على إنهاء الموسم الحالي بالنسبة للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى قبل الثلاثين من يونيو.

وسيؤدي عدم إكمال المسابقات إلى الكثير من الخسائر الاقتصادية، ما يهدد بفترة كساد كبرى تعيشها صناعة كرة القدم في الفترة المقبلة.

رسميًا .. تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020

يذكر أن منافسات يورو 2020 قد تم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا والذي أدى إلى استحالة إقامة البطولة في موعدها المحدد سلفًا.