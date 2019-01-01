تحديد مصير ثنائي الأهلي من مواجهة الزمالك في السوبر

الأهلي يستعد لملاقاة الزمالك في السوبر المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف كلًا من وليد أزارو ورامي ربيعة لاعبا الأهلي، من مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، الجمعة المقبلة، في بطولة السوبر المصري لموسم 2017 – 2018، على ملعب "برج العرب" بحضور جماهيري.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن رامي ربيعة سيكون خارج مباراة السوبر بسبب الإصابة الذي يعاني منها مؤخرًا في العضلة الخلفية.

وأشارت التقارير أن رامي ربيعة سيعود إلى التدريبات الجماعية في الفريق بعد 48 ساعة أي من الصعب مشاركته أمام الزمالك.

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ويخضع وليد أزارو مهاجم الأهلي لاختبار على مستوى الركبة، من أجل تحديد موقفه من حيث اللحاق بالمباراة أم الغياب عنها.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء بملعب برج العرب، بحضور جماهيري، حيث سمحت الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع.