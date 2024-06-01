تحديد عنصر جديد في جهاز برشلونة.. حقق شروط فليك الثلاثة!

المدرب الألماني يعرف أن المهمة صعبة

بعد أن وقفت الصحافة الإسبانية على هوية عضوين في جهاز هانز فليك المعاون في برشلونة، وهما ماركوس سورج وتوني تابالوفيتش، تم الوقوف على الاسم الثالث أيضًا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة للنادي الكتالوني، أشارت إلى أن الاسم الثالث سيكون هيكو ويسترمان، الذي استوفى 3 عناصر أساسية حددها فليك.

هذه العناصر هي إحادة اللغة الإسبانية، والخبرة الميدانية فيها، وهما عاملان وفرهما ويتسرمان من خلال تجربته كلاعب في صفوف ريال بيتيس.

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أما الشرط الثالث فهو العمل سابقًا تحت إمرة هانز فليك من قبل، وهو أمر حصل بالفعل حين كان ويسترمان مدربًا لمنتخب ألمانيا تحت 19 عامًا، بينما كان فليك المدير الفني للاتحاد الألماني لكرة القدم.

ويواصل فليك دعم جهازه الفني بعناصر قوية من أجل الدخول بقوة إلى مهمة صعبة للغاية تنتظره في النادي الكتالوني، خصوصًا مع فشل الأخير في تسجيل جهاز فليك التدريبي بالكامل إلى الآن نظرًا للأزمة الاقتصادية.