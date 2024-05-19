تحديد الموعد النهائي لحسم مستقبل تشافي في برشلونة

اجتماع منتظر بين تشافي ولابورتا...

ينتظر الجميع معرفة نتيجة اجتماع جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، لمعرفة مصير المدرب الإسباني مع الفريق الكتالوني.

وازداد الغموض في الفترة الماضية حول مستقبل تشافي، مع فريقه بعد الأنباء التي انتشرت حول رغبة لابورتا، في الإطاحة بالمدرب الإسباني، بعد تصريحاته والتي أكد خلالها أن الوضع الاقتصادي للنادي يصعب المنافسة مع الأندية الكبرى على البطولات في الموسم المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي، سيجتمع مع لابورتا، وديكو المدير الرياضي لبرشلونة، يوم الإثنين للنقاش حول الأزمة الأخيرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا، سيكون في موقف صعب في حال قرر إقالة تشافي، خاصة بعدما تراجع المدرب عن قرار رحيله بنهاية الموسم الماضي، وسيتعين على الرئيس تفسير ما حدث للجماهير.

وسيكون من الصعب أيضًا على برشلونة، تحمل تكاليف إقالة تشافي في هذا الوقت والتعاقد مع مدير فني جديد، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن برشلونة، سيخوض آخر لقاء على ملعبه هذا الموسم مساء اليوم الأحد، عندما يواجه رايو فاييكانو، ضمن إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.