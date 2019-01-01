تحديد الطاقم التحكيمي لمباراتي الزمالك وحسنية أغادير

طاقم تونسي في مباراة الذهاب والإياب بصافرة أنجولية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراتي الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية.

ويقود الحكم التونسي صادق السالمي مباراة الذهاب المقرر إقامتها يوم 7 أبريل القادم، ويعاونه كلاً من أيمن إسماعيل وعطية أمصاد.

بينما يتولى القيادة التحكيمية في مباراة الإياب والمقرر إقامتها يوم 14 من الشهر ذاته، الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز، ويعاونه إيميليانو دوس وإفانيلدو مارتينس.

🌀حصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية ، ضمن الاستعدادات لمواجهة الأهلي.



◀️ وجاء ذلك بعدما شعر زيزو بالإجهاد.



(📸:@ZSCOfficial) pic.twitter.com/JAIzICzS5h — جول مصر (@goaleg) March 26, 2019

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة الزمالك وأغادير، مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، في نصف نهائي البطولة.

الجدير بالذكر أن الحكم الانجولي، لم يحكم سوى مباراة وحيدة للفرق المصرية، وكانت للأهلي أمام بيدفيست الجنوب أفريقي، وانتهت بالتعادل السلبي، منذ عامين.