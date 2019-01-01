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كأس الاتحاد الأفريقي

تحديد الطاقم التحكيمي لمباراتي الزمالك وحسنية أغادير

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طاقم تونسي في مباراة الذهاب والإياب بصافرة أنجولية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراتي الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية.

ويقود الحكم التونسي صادق السالمي مباراة الذهاب المقرر إقامتها يوم 7 أبريل القادم، ويعاونه كلاً من أيمن إسماعيل وعطية أمصاد.

بينما يتولى القيادة التحكيمية في مباراة الإياب والمقرر إقامتها يوم 14 من الشهر ذاته، الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز، ويعاونه إيميليانو دوس وإفانيلدو مارتينس.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة الزمالك وأغادير، مع الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، في نصف نهائي البطولة.

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الجدير بالذكر أن الحكم الانجولي، لم يحكم سوى مباراة وحيدة للفرق المصرية، وكانت للأهلي أمام بيدفيست الجنوب أفريقي، وانتهت بالتعادل السلبي، منذ عامين.

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