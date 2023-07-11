تحدى بيب جوارديولا؟ نجم مانشستر سيتي يرد على ادعاءات زيادة وزنه بعد كأس العالم!

نجم وسط مانشستر سيتي يرد أخيرًا على مزاعم زيادة وزنه بعد كأس العالم..

خرج كالفين فيليبس نجم وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أخيرًا عن صمته متحدثًا عن تعليق الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق على "زيادة وزنه" في مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

في ديسمبر الماضي، وبعد عودة اللاعبين من المشاركة في كأس العالم 2022، قرر جوارديولا استبعاد فيليبس خلال مواجهة ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية، مؤكدًا أنه ليس في حالة جيدة للتدريب أو اللعب.

وقال جوارديولا حينها: "إنه ليس مصابًا، وصل بوزن زائد، ولا أعرف لماذا؟".

ورد فيليبس أخيرًا على ذلك الادعاء في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية قائلًا: "بصراحة، كان من الصعب بعض الشيء قبول الانتقاد، فقط بسبب حجمه الكبير وعدد الأشخاص الذين بدأوا الحديث عن الأمر، أعرف أن المدرب أدلى بتعليقاته لكنني أحترمها".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا: "بالنسبة لي، لم أكن أعاني من زيادة الوزن، لكن من الواضح أن المدرب رأى الأمر بطريقة مختلفة، لقد تعاملت مع الأمر، وبذلت قصارى جهدي لمحاولة الحصول على أفضل لياقة ممكنة، وكنت على مقاعد البدلاء في مباراة ليدز بعد ذلك مباشرة، وكنت لائقًا في كل مباراة منذ ذلك الحين".

واختتم فيليبس: "لقد كان الأمر مجرد واحد من تلك الأشياء حيث يكون هناك سوء تفاهم غير مقصود بين الطرفين فقط".