تحدث عن خلافه الشهير مع حسين عبد الغني .. عمر هوساوي يُحدد "علة" الاتحاد وسر تفوق الهلال

المدافع السعودي أعلن اعتزاله كرة القدم

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أكد عمر هوساوي مدافع الاتحاد أن فريقه الحالي وفريقه السابق، النصر، عينان في رأسه ويتمنى التوفيق لهما معًا مستقبلًا، وذلك خلال حواره مع صحيفة الرياضية بمناسبة اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

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المدافع صاحب الـ38 عامًا سيظهر على الملاعب لآخر مرة خلال مباراة الليلة بين النصر والاتحاد في ختام الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، وقد أكد عدمه ندمه على أي قرار اتخذه خلال مسيرته الكروية بما يتضمن رحيله عن العالمي ورفضه الانضمام للهلال.

هوساوي أكد أن سوء إعداد الفريق هو أساس فشل موسم الاتحاد في 2023-2024، بقوله عن سر فشل موسم بطل الموسم الماضي "من وجهه نظري بسبب أن الإعداد لم يكن بالشكل المتوقع والمأمول، ولهذا السبب لم يظهر الاتحاد كما كان بطلًا الموسم الماضي".

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وأضاف حول سر تميز الهلال "ما يميز الهلال منذ أعوام الاستقرار الإداري والعمل المؤسساتي، وهذا ما يجعل الهلال دائمًا في القمة".

وأخيرًا وصف هوساوي خلافه الشهير مع حسين عبد الغني عام 2011 بأنه عادي وطبيعي ويحدث في تدريبات الأندية، إذ قال "قصتي مع حسين عبد الغني طبيعية، وتحدث مع كل لاعب، الأشقاء في البيت تحدث بينهم خلافات، وهذا الأمر طبيعي جدًا".



يُشار إلى أن هذا الخلاف أثار جدلًا واسعًا في السعودية عام 2011، حيث وصل بين اللاعبين في المران إلى حد الاشتباك بالأيدي، وقد أدى لتخلف هوساوي عن السفر مع بعثة النصر إلى جدة لمواجهة الاتحاد.



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