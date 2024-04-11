"تحدثت بصراحة ولم أقصد الإساءة" .. مدرب مونتيري يُفسر تصريحاته الجدلية بشأن ميسي والحكام

تصريحاته السابقة أثارت جدلًا واسعًا

أكد فرناندو أورتيز المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي أنه لم يقصد الإساءة أبدًا لنجم إنتر ميامي، ليونيل ميسي، بتصريحاته التي سبقت مواجهة الطرفين في ربع نهائي كأس أبطال كونكاكاف.

أورتيز كان قد أشار إلى أن وجود ميسي في الملعب من شأنه أن يجعل القرارات التحكيمية تسير في عكس اتجاه فريقه، وقد أشعل ذلك التصريح شرارة الغضب في فلوريدا، مقر النادي الأمريكي، وتسبب في توتر الأجواء خلال مباراة الذهاب التي أقيمت هناك وانتهت بفوز الضيوف 2-1 واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

مونتيري كرر انتصاره إيابًا في المكسيك فجر اليوم، حيث فاز 3-1 وتأهل إلى نصف النهائي مقصيًا ميسي ورفاقه من البطولة ومحطمًا حلمهم بالظهور في كأس العالم للأندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أورتيز أكد عقب المباراة أنه يكن كامل الاحترام للنجم الأرجنتيني ويراه الأفضل في التاريخ، مضيفًا "لقد قلت أننا سنهزمهم، وذلك لم يكن تقليلًا من احترام إنتر ميامي لكن لعلمي أن اللاعبين يُدركون ما الذي يتوجب عليهم فعله. بالنسبة لي، ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ، لم أقصد الإساءة له أو لأي أحد، كل ما فعلته هو أنني تحدثت بصراحة".

يُشار إلى أن ميسي كان قد غاب عن لقاء الذهاب للإصابة فيما لعب مباراة الإياب كاملة وقد صنع هدف إنتر ميامي الوحيد بتمريرة من ركلة ثابتة.