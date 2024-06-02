تحت قيادة فليك.. الذكاء الاصطناعي يرشّح الصفقة الأهم لبرشلونة في الميركاتو!

5 أسباب حاسمة..

رشّح الذكاء الاصطناعي لاعبًا للانضمام إلى برشلونة، تحت الإدارة الفنية الجديدة بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، الذي تولى المسؤولية خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير "Chat GPT" سُئل عن أفضل صفقة لبرشلونة في الميركاتو المقبل مع وصول فليك"، فأجاب: "التوقيع الذي يتناسب تمامًا مع أسلوب لعب فليك هو جوشوا كيميش من بايرن ميونخ".

وأوضح "Chat GPT" أن "كيميش يتميز بالتنوع التكتيكي، ويمكن أن يلعب في خط وسط ومركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، ما يوفر مرونة تكتيكية يمكن لفليك الاستفادة منها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما عمل الثنائي معًا في بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وحققا نجاحًا كبيرًا، ما يسهّل اندماج اللاعب في الفريق الكتالوني سريعًا، علمًا بأنه "يمتلك عقلية تنافسية وقيادية داخل وخارج الملعب"، حسب موقع الذكاء الاصطناعي.

ويرى "تشات جي بي تي" أن صاحب الـ29 عامًا يملك جودة فنية عالية وقدرة ممتازة على توزيع اللعب والبناء من الخلف إلى جانب رؤية رائعة تمكنه من أن يكون مثاليًا لخط وسط برشلونة".

وختم: "يتوافق كيميش مع الحمض النووي لبرشلونة، إذ يجيد الاستحواذ على الكرة والضغط العالي، ولديه ذكاء تكتيكي وقدرة فنية تتناسب تماما مع نظام اللعب التقليدي للنادي".