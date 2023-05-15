"لا تحتفل يا كريستيانو رونالدو" .. النصر مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال آسيا

النصر لم يضمن التأهل إلى دوري أبطال آسيا رسميًا

منذ الصباح ونادي النصر وجماهيره، يحتفلون بتأهل الفريق الأول لكرة القدم، إلى النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتنص اللوائح والقوانين؛ على مشاركة أبطال دوري المحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسمين الماضي والحالي، في النسخة القادمة من البطولة القارية؛ على أن يتأهل صاحب المركز الثاني في الدوري، حال تكرار "البطل" في أي من المسابقتين.

ونظرًا لتتويج الهلال، بمسابقة الدوري الموسم الماضي، والكأس في العام الرياضي الحالي، مع فشل نادي الشباب، في الحصول على "الرخصة الآسيوية"؛ فقد احتفل عشاق النصر، بضمان فريقهم "التأهل" إلى أبطال آسيا.

ولكن، الحقيقة هي أن نادي النصر وأسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يحلم بالمشاركة في المسابقة القارية، الموسم القادم، لم يضمنا التأهل الرسمي حتى الآن.

لجنة التراخيص في قرارها الرسمي، منحت الشباب والأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية، حق الاستئناف حتى يوم 20 مايو القادم.

وإذا فاز الليث في الاستئناف، ونجح في خطف المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ سوف بتم استبعاد النصر من المشاركة في البطولة القارية، على أن يحل الشباب بدلًا منه.

جدير بالذكر أن الشباب، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي النصر "الوصيف".